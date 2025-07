Angela Vassallo festeggiata alla Casa di Riposo di Paesana per i suoi 100 anni

Nel parco della Casa di Riposo di Paesana si è svolto, sabato 12 luglio il tradizionale pranzo estivo dedicato agli ospiti e ai loro familiari. Una giornata all’insegna della condivisione, del buon cibo e della musica, resa ancora più speciale dalla festa per i cento anni della signora Angela Vassallo.

L’evento ha visto la partecipazione del presidente della Residenza per anziani Giovanni Borsa e della direttrice Francesca Liporace che ha espresso: “Un sincero grazie a tutti i volontari, in particolare agli Alpini, e al personale della casa di Riposo che, con passione e dedizione, hanno reso possibile questo bellissimo momento di comunità”.

Tra i profumi della polenta preparata dagli Alpini e i piatti della cucina della struttura, l’atmosfera si è scaldata ancora di più quando si è dato spazio alla celebrazione di Angela Vassallo nata l’11 luglio 1925 in Valle di Viù nel Torinese.

Diplomata come segretaria d’azienda, ha lavorato per diversi anni all’azienda Superga di Torino, nel settore calzaturiero, come segretaria. Sposata con Roberto Frolli, scomparso nel 1993, Angela ha poi affiancato il marito nella gestione della prima scuola per parrucchieri, poi diventata Accademia a Torino, in piazza Statuto.

Instancabile e precisa, era lei a curare i contatti con i genitori degli allievi, l’accoglienza della clientela, la parte burocratica ed economica dell’attività. Ha continuato a lavorare fino al 1985, per poi andare in pensione, ma non ha mai smesso di rendersi utile, affiancando con grande spirito di iniziativa la nuora Lorena Bonino e il figlio Massimo Frolli, maestro d’arte e insegnante.

Angela si è poi trasferita da Torino a Paesana nel 2017 entrando nella Casa di riposo del paese. È in buona salute, e con orgoglio racconta di non essere mai stata ricoverata in ospedale.

Il giorno del suo compleanno è stato celebrato con grande affetto: presenti i parenti, gli ospiti della casa, tutto il personale e anche il sindaco Emanuele Vaudano, che ha voluto portarle personalmente gli auguri a nome dell’intera comunità.

La festa si è conclusa con un omaggio floreale e il taglio di una grande e golosa torta, distribuita a tutti gli ospiti e molto apprezzata dalla signora Angela.