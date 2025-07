SuperLega, Brugiafreddo sul calendario assimmetrico: "Dovremo essere subito agguerriti"

Con la presentazione dei calendari di SuperLega, Cuneo comincerà il suo cammino in trasferta contro Padova, per poi debuttare davanti al proprio pubblico il 26 ottobre contro Cisterna. Grande attenzione, però, alla principale novità della stagione: la formula del calendario asimmetrico, che rompe la tradizione degli incroci simmetrici tra andata e ritorno.

Il direttore sportivo di Cuneo Volley, Paolo Brugiafreddo, accoglie così il nuovo format, senza nascondere alcune perplessità: "Secondo me ci può anche stare. La novità è una novità e come tale va provata e sperimentata. L'unica cosa che può succedere, ahimè è successa a noi, è che con la simmetria ci siamo trovati una serie consecutiva di partite molto difficili. Dalla metà girone d’andata abbiamo Trento, Modena, Civitanova, Milano, Verona e Perugia e poi Civitanova, Modena, Piacenza. Parliamo di 9 partite: vuol dire più di due mesi in cui rischi di faticare a fare punti. Questo è un po' penalizzante".

"Brugia" sottolinea l'impatto che una lunga serie di sfide contro le big può avere dal punto di vista psicologico: "Se vai in filotto negativo, per la testa da un punto di vista psicologico potrebbe pesare".

Ma raccoglie la sfida: "In fondo bisogna giocare contro tutti. Forse sulla carta avrei preferito qualcosa di diverso, però lo accettiamo e andremo a giocare. Dobbiamo essere subito agguerriti, perché nelle prime cinque giornate incontreremo diverse contendenti che hanno il nostro stesso obiettivo, quindi dovremo essere pronti subito".