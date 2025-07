Volley: nuova avventura per Roberto Serniotti, l'ex coach di Cuneo vola in Giappone

Roberto Serniotti, ex allenatore (tra le altre) del Cuneo Volley, è pronto per una nuova affascinante avventura, alla JTEKT Stings, nella città giapponese di Kariya City Aichi.

Il tecnico piemontese sarà assistente di Koichiro Shimbo, suo collaboratore ai tempi di Cuneo (2002/03) e Berlino (2015/16).

Per Serniotti, classe 1962, sarà la prima esperienza in Asia dove troverà una squadra ben strutturata, con giocatori di caratura internazionale come il brasiliano Lucarelli (oro nelle olimpiadi di casa nel 2016 ed ex Trento, Civitanova e Piacenza), il francese Boyer (campione olimpico 2020 ed ex Verona) e lo statunitense DeFalco, oltre a volti noti della nazionale giapponese come Kentaro Takahashi.

LA CARRIERA

Serniotti inizia la sua carriera professionistica nel 1992 come collaboratore di Philippe Blain nell’Alpitour Cuneo, ruolo che ricopre per le successive 6 stagioni a fianco di Silvano Prandi, fino a quando viene promosso primo allenatore nell’annata 1999/2000. A inizio anni duemila si trasferisce al Panathinaikos; dopo l’esperienza greca torna per una stagione a Cuneo (vice di Ferdinando De Giorgi). La sua prima parentesi piemontese si conclude con numerosi trofei in bacheca.

Nel 2003 inizia il suo viaggio in Europa con le prime tappe a Tours, dove alza la prima storica Champions League del club e Roma, (vittoria della Coppa CEV), Jaroslavl (Russia). Inoltre arricchisce il proprio curriculum con due parentesi da assistente allenatore, prima con la Nazionale francese (2003-2005) e poi con la Nazionale italiana (2005-2007) con le quali trionfa agli Europei 2003 e 2005.

Dal 2009 al 2014 è stabilmente in Serie A1 a Taranto (2009/10) e Trento, dove prima è per tre stagioni il vice di Radostin Stoychev e poi assume il ruolo di primo allenatore nella stagione 2013/14; conclude il quadriennio trentino con molti successi a livello nazionale ed internazionale.

Nelle due stagioni seguenti allena a Berlino, alzando numerosi trofei tra cui una Coppa CEV. Nel 2017 vola in Polonia ad allenare il Resovia ma a inizio 2018 viene richiamato a Cuneo per risollevare la squadra dalla Serie B. La stagione successiva non viene riconfermato ma dopo pochi mesi viene nuovamente contattato dal club piemontese per subentrare come tecnico in Serie A2. Rimane sulla panchina piemontese fino all’annata 2021/22 in cui arriva in finale di Coppa Italia e dei Playoff Promozione.

Dopo un periodo di pausa torna ad allenare nel 2023 a Cannes (Francia), annata in cui riporta il club nella prima serie francese; rimane in Costa Azzurra anche nel 2024/25.