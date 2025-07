SuperLega, Cuneo riparte da Padova e aspetta Cisterna. Battocchio: "Non una Mission Impossible, ma servirà spirito forte" [VIDEO]

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio, si è chiusa con la presentazione ufficiale dei calendari la tre giorni di Volley Mercato tenutasi allo ZanHotel di Bentivoglio, alle porte di Bologna. Con essa, è arrivato anche il primo atto ufficiale della stagione 2025/2026 della SuperLega Credem Banca, che prenderà il via il 19 ottobre con una formula rinnovata: cinque turni infrasettimanali e un calendario asimmetrico, che eviterà nei primi tre turni del girone di ritorno le sfide dell’ultima giornata d’andata.

Tanta attesa per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, tornata nella massima serie dopo undici anni di assenza e pronta a misurarsi di nuovo con l’élite della pallavolo italiana. Il debutto assoluto sarà in trasferta a Padova contro la Sonepar, mentre il pubblico cuneese potrà finalmente riabbracciare i suoi beniamini il 26 ottobre, nella prima casalinga contro Cisterna, al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta.

Un avvio, sulla carta, all'apparenza favorevole per i biancoblù, che poi però affronteranno un mese di novembre da brividi: Monza il 29 ottobre, Piacenza in casa il 2 novembre, trasferta a Grottazzolina il 16, poi Itas Trentino (19 novembre) e Modena (23 novembre) al palazzetto. Il mese si chiuderà con la trasferta sul campo della corazzata Lube Civitanova (30 novembre).

Dicembre si aprirà con tre sfide di grande interesse: Milano (3 dicembre) e Verona (7) in casa, prima della trasferta a Perugia (14) che chiuderà il girone d’andata. La prima del ritorno sarà nuovamente contro Civitanova, questa volta in Piemonte, il 21 dicembre.

Un programma impegnativo, ma che non spaventa coach Matteo Battocchio, che a caldo commenta così l’uscita dei calendari: "Un po’ particolare, nel senso che con questa nuova formula, presa dal calcio, e asimmetrica, avremo quelli che dagli addetti ai lavori vengono considerati i nostri scontri diretti a inizio campionato, e poi verso la fine. Ci sarà sicuramente da lavorare molto attentamente sul piano fisico; poi si prospetta un periodo duro e con molte gare, diciamo così, toste, una di seguito all’altra. Non una vera e propria Mission Impossible, ma in quel frangente occorrerà essere sicuramente molto forti di spirito".

Un’analisi lucida che non spegne l’entusiasmo, anzi, lo alimenta in una piazza che vive un ritorno atteso da oltre un decennio.

Prima della cerimonia dei calendari, sono stati infatti consegnati i riconoscimenti per la passata stagione, e Cuneo ha fatto man bassa di premi, portando a casa sia la Supercoppa Italiana di A2, sia la vittoria del campionato, con conseguente promozione in SuperLega.

Gabriele Costamagna, presidente della società, è salito sul palco per ricevere i riconoscimenti e non ha nascosto la propria emozione: “Ci sono voluti otto anni, ma ci siamo riusciti. Vediamo come sarà la SuperLega, ma siamo entusiasti, come lo è tutto il territorio. È stata una grande stagione, carica di emozioni”.

A margine dell’evento è arrivata anche una novità significativa sul piano dirigenziale in Lega: Massimo Righi lascia il ruolo operativo di Amministratore Delegato, pur mantenendo la carica di presidente. Al suo posto subentra Fabio Fistetto, pronto a raccogliere l’eredità operativa del movimento.

Per Cuneo si avvicina dunque il momento del grande ritorno in Superlega. La squadra è pronta a ripartire da Padova e a farsi trovare al meglio davanti al suo pubblico nella prima casalinga contro Cisterna.

La città ha risposto da subito con con passione, come ha sottolineato lo stesso Costamagna dal palco di Bologna: "Oltre mille abbonamenti in 15 giorni": la pallavolo d’élite è finalmente tornata dove mancava da troppo tempo.