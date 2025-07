Alla Certosa di Pesiouna passeggiata a tappe per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature

Venerdì 1 agosto, dalle ore 17, le Aree Protette Alpi Marittime, in collaborazione con Frà Davide Uziard (Frate Francescano), i Padri Missionari della Consolata, l'Azione Cattolica di Mondovì e il Movimento Laudato Si', organizzano un evento dedicato agli 800 anni della più famosa preghiera scritta da San Francesco d'Assisi: un'opportunità unica per unire antropologia, natura e teologia in un percorso a tappe che non solo celebra la profondità spirituale del "Cantico delle Creature", ma invita i partecipanti a scoprire quanto il pensiero ecologico contemporaneo può trovare radici nella preghiera francescana che invita a vivere in armonia con il creato, non come dominatori ma come custodi.

L'evento avrà inizio alle 17 con il ritrovo dei partecipanti presso la Certosa di Pesio.

A seguire, saranno percorse le cinque tappe, individuate tutte all'interno e intorno alla Certosa.

Il rientro è previsto per le 19.15, a seguire possibilità di cenare presso la Certosa (cena a offerta libera a partire da € 15,00).