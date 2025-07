Dal Consorzio di tutela del Roero via al taglio delle rese di Arneis: sì alla riduzione a 90 quintali e al blocco degli impianti nel 2026

C’è un’inquietudine che aleggia tra le colline del Roero. E non ha solo a che fare con la vendemmia imminente o con le condizioni climatiche. È una tensione economica, percettiva e culturale, che spinge il Consorzio di tutela del Roero ad agire in anticipo. L’assemblea convocata a Castagnito ha segnato un momento decisivo: i produttori hanno approvato all’unanimità la riduzione delle rese a 90 quintali per ettaro dell'Arneis, con una doppia opzione per applicare la misura. E hanno deciso, inoltre, di bloccare completamente i nuovi impianti per l’annata 2026.

Il presidente Massimo Damonte, a margine dell’incontro, ha confermato l’ampia partecipazione e la condivisione dell’obiettivo: “C’erano parecchie aziende, anche molte deleghe: una rappresentatività importante”. Al centro, la proposta di contenimento produttivo: “Abbiamo approvato la riduzione a 90 quintali, con due possibilità. O si va in riduzione secca sull’uva, da 10 a 9 tonnellate per ettaro, oppure – se si hanno giacenze di Arneis sfuso certificato delle ultime tre annate – si può declassare il 10% del vino già trasformato, riportarlo a vino da tavola e smaltirlo in altri canali”.

Quei canali alternativi – ha spiegato Damonte – “possono essere la distilleria, l’acetificio oppure il privato che compra qualche damigiana”. In questo modo, chi ha vino in cantina può alleggerire le scorte e conservare la produzione piena sull’annata nuova. “Si rinfresca la giacenza con mosto fresco: se non si ha questa possibilità, si dovrà intervenire direttamente sull’uva”. La misura è pensata per offrire flessibilità, ma anche per prevenire una crisi di mercato. “Il nostro intervento è stato serio, votato in assemblea: vogliamo garantire continuità nei prezzi e nel lavoro”.

Altro tema sensibile è quello della superficie vitata. “Per il 2025 gli impianti sono già destinati, ma sull’annata 2026 abbiamo deciso il blocco totale: è un segnale importante”. Una scelta che si inserisce in un contesto fragile, dove i piccoli produttori rischiano di essere i più esposti. “Le aziende associate sono tutte realtà piccole, hanno bisogno che il mercato risponda bene. Abbiamo fatto tutto il possibile per un controllo reale. Poi sarà il mercato a dirci il resto”.