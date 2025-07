Mondovì: affidato per cinque anni il nuovo servizio di mensa scolastica e di preparazione dei pasti per l’assistenza domiciliare

Per i prossimi cinque anni sarà ancora la Camst Soc. Coop. a r.l. di Castenaso (BO) a gestire il servizio di mensa scolastica e di preparazione dei pasti per l’assistenza domiciliare della città di Mondovì.

La sua offerta, infatti, è stata l’unica pervenuta entro i termini prefissati dall’apposito bando di gara. Questa volta, però, come già riportato nei mesi scorsi nella procedura di evidenza pubblica, sarà incentivato l’utilizzo di prodotti alimentari locali (fabbricati e confezionati in aziende agricole o artigianali con sede nel territorio della provincia di Cuneo) e dovrà essere garantito, salvo casi di comprovata emergenza, l’uso di posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili al fine di minimizzare l’utilizzo di materiale plastico. In osservanza, inoltre, della legge del “Buon Samaritano” (numero 155/2003) e della cosiddetta legge “Antisprechi” (numero 166/2016), la Camst sarà tenuta ad adottare efficaci modalità di recupero del cibo non consumato, purché integro e non scodellato.

Novità anche dal punto di vista qualitativo: nei mesi scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale ha distribuito e raccolto nelle scuole cittadine specifici questionari di valutazione del servizio e l’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli, ha preso parte all’incontro “Proposte operative per la ristorazione scolastica della Regione Piemonte” promosso lo scorso 12 giugno dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL CN 1.

«Ogni anno vengono mediamente erogati nel nostro comune più di 115.000 pasti, di cui 100.000 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, 12.000 presso l’asilo nido comunale e 3.000 per l’assistenza domiciliare» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e della stessa Bertazzoli. «Numeri importanti che non possono lasciarci indifferenti. Rispetto al passato, nel nuovo bando di gara abbiamo inserito linee guida più stringenti su qualità e salubrità dell’offerta e lo stesso affidatario ha proposto diverse migliorie all’intero servizio. Alla luce della delicatezza del tema, il nostro monitoraggio sarà ovviamente puntuale e costante. Nelle prossime settimane organizzeremo appositi incontri con le famiglie per illustrare le novità del nuovo servizio».