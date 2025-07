Robilante apre alla cultura in occasione della festa Patronale

I Musei di Robilante, in occasione della festa Patronale di Sant’Anna (18-24 luglio), effettueranno aperture speciali, permettendo così ai robilantesi e non di scoprire le tante curiosità che racchiudono.

Sarà l’occasione per conoscere in maniera semplice e concreta le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com), come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica) e per ammirare il plastico che riproduce la linea ferroviaria Cuneo-Nizza (Esposizione permanente Ferroclub cuneese).

I musei osserveranno i seguenti orari

MUSEO DELLA FISARMONICA e MU.S.COM

venerdì 18 luglio (in occasione dell'APERITOUR organizzato dalla Pro Loco in collaborazione coi commercianti): 19:00-21:00

sabato 19 luglio (in occasione della processione e dei fuochi pirotecnici): 20:30-22:30

domenica 20 luglio: 10:00-12:00

ESPOSIZIONE PERMANENTE FERROCLUB CUNEESE

venerdì 18 luglio: 19:00-24:00,

sabato 19 luglio: 20:30-24,

domenica 20 luglio: 10:00-12:00 e 15:00-18:00

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394, sito internet https://www.museofisarmonica.com/

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Esposizione permanente Ferroclub cuneese: 3339149173; Facebook: Ferroclub Cuneese

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it