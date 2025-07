Sabato 19 luglio riapre la Riserva di pesca Alta Valle Pesio

Sabato 19 luglio si torna a pescare nella splendida Riserva Alta Valle Pesio (ponte del Villaggio Oliva-Vallone del Saut), caratterizzata dalla purezza delle acque a bassa-media portata e dallo straordinario contesto del Parco Naturale del Marguareis.

Due le modalità di pesca previste nei 5,5 chilometri di Riserva nel cuore delle Alpi:

Nel Tratto giallo-blu, dal ponte del Villaggio Oliva al ponte del Villaggio Ardua, la possibilità di catturare 5 capi o di praticare il “No Kill” (prelievo nullo).

Nel Tratto verde, dal ponte del Villaggio Ardua al Vallone del Saut, pesca “No Kill” (prelievo nullo).

Per tutto il tratto della riserva, ivi compreso quello che va dal ponte del Villaggio Oliva al ponte del Villaggio Ardua, è possibile optare per il sistema di pesca “No kill” (prelievo nullo) alle seguenti condizioni: tecnica inglese, valsesiano, tenkara e spinning con lenza armate a mono amo senza ardiglione o esso schiacciato sia per mosca, rotanti o esche siliconiche con o senza zavorra. Il rilascio della preda deve avvenire con mani bagnate. È consentito l’uso del guadino.



Fino a domenica 5 ottobre, è consentito pescare nel torrente alpino con apposita licenza governativa, dalle 8 alle 19, tranne lunedì e martedì non festivi. I buoni pesca giornalieri, offerti a 25 euro, possono essere acquistati nei seguenti punti vendita:

Ufficio Turistico Valle Pesio, piazza Cavour 13, Chiusa di Pesio

Casetta del guardiapesca, località Ruenc, frazione San Bartolomeo, Chiusa di Pesio

Informazioni utili

Casetta del guardiapesca: Località Ruenc – Frazione San Bartolomeo, Chiusa di Pesio (CN)

Contatti: Romano Faggio, 3349767677 | Ufficio Turistico, 0171734990

Come arrivare: dall'autostrada A6 Torino-Savona, seguire le indicazioni per la A33 uscita Cuneo. Proseguire in direzione di Beinette. Imboccare la SP 42 in direzione Chiusa di Pesio, risalire la valle fino alla Frazione San Bartolomeo, proseguire per circa 1 Km. Sulla sinistra, prima dei due tornanti, si trova la casetta del guardiapesca con un ampio parcheggio.