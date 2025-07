Limone Piemonte: disponibili cinque camere al Convitto per studenti sportivi del Liceo “De Amicis”

In vista del prossimo anno scolastico, il Comune di Limone Piemonte rende nota la disponibilità di cinque camere presso il Convitto, destinate agli studenti iscritti alla sezione limonese del Liceo Economico Statale a curvatura sportiva “De Amicis” che necessitino di alloggio durante il periodo scolastico.

Il Convitto, recentemente ristrutturato e situato a soli 100 metri dalla scuola, nasce con l'obiettivo di favorire l’accesso al percorso di studi anche agli allievi provenienti da fuori Comune, potenziando una realtà che unisce scuola e sport e che rappresenta un’eccellenza non solo per Limone, ma più in generale per tutta la valle.

Le camere sono accessibili a tariffe convenzionate e includono servizi di pulizia e cambio biancheria, connessione wi-fi, ski room e possibilità di pasti convenzionati.

Gli studenti interessati, o le rispettive famiglie, sono invitati a contattare gli uffici comunali per ricevere tutte le informazioni in merito alle modalità di richiesta e assegnazione delle camere telefonando al seguente numero: 0171/925211 int.7.

Il Liceo è una scuola pubblica rivolta a tutti i ragazzi che intendono conciliare lo studio con l'attività sportiva, anche a livello agonistico, senza rinunciare ad una formazione di qualità. Il diploma conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Il percorso scolastico prevede un’organizzazione specifica che armonizza i tempi della Scuola Secondaria di Secondo grado con le esigenze di preparazione atletica e allenamento richieste dalle diverse discipline sportive.

La scuola è frequentata da studenti provenienti da tutto il Cuneese, ma accoglie sportivi anche dalla Liguria, dalla Lombardia e anche dall'estero, ed è in grado di predisporre percorsi personalizzati, garantendo così un supporto concreto agli sportivi nel loro percorso di crescita formativa e atletica.