Per gli 80 anni di attività del Patronato Acli oltre 700 partecipanti all’incontro nazionale e internazionale, tra cui otto cuneesi

Dal 10 al 13 luglio si è svolto a Sacrofano, alle porte di Roma, l’incontro nazionale e internazionale del Patronato ACLI, che ha riunito oltre 700 tra presidenti, direttori e operatori provenienti da tutte le sedi italiane e dall’estero. Un appuntamento di grande rilievo, organizzato in occasione dell’80° anniversario del Patronato e dell’incontro annuale dedicato alla definizione delle strategie e del budget per l’Italia.



L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto, coesione e crescita, offrendo la possibilità di rafforzare i legami tra le diverse realtà territoriali e internazionali del Patronato. Per le ACLI di Cuneo hanno partecipato: il vicepresidente del Patronato ACLI di Cuneo e membro del Comitato nazionale, Ferruccio Dallarovere; il direttore del Patronato ACLI Cuneo, Ottaviano Diana; i dipendenti: Annalisa Bertola, Dalila Dutto, Nicoletta Dutto, Angela Gentile, Olga Martini, e il collaboratore volontario Marco Botto. Particolarmente significativa la presenza della delegazione proveniente dall’Ucraina, accolta con un caloroso applauso da tutti i partecipanti.



Durante le quattro giornate si sono susseguiti interventi, tavole rotonde e dibattiti con la partecipazione di sociologi, esperti di previdenza e professionisti del settore. Il confronto ha permesso di approfondire tematiche centrali per il futuro del Patronato e per il servizio quotidiano alle persone.



I lavori si sono conclusi sabato sera con un momento di festa collettiva, suggellato dalla tradizionale torta celebrativa per gli 80 anni del Patronato ACLI.



"È stata un’ottima occasione per confrontarsi, ritrovarsi e condividere opinioni e problematiche - ha dichiarato Ferruccio Dallarovere -. Il confronto tra tutti i partecipanti ha evidenziato quanto il nostro sia un Patronato importante, stimato dai cittadini per la professionalità, l’accoglienza e la disponibilità che offriamo ogni giorno. Un patrimonio di valori e competenze da preservare e far crescere."