Stasera a Cuneo gli Eiffel 65 protagonisti del compleanno di Confartigianato Cuneo

Un traguardo importante, che parla di persone, imprese, famiglie e comunità. Confartigianato Imprese Cuneo celebra nell’anno in corso i suoi 80 anni di attività: otto decenni trascorsi al fianco degli artigiani e delle piccole imprese del territorio, promuovendo valori come il lavoro, la qualità, la solidarietà e l’innovazione.

Fondata nel 1944, in un’Italia che si stava rialzando dalle macerie della guerra, l’Associazione ha accompagnato la rinascita e lo sviluppo economico della provincia di Cuneo, diventando punto di riferimento per migliaia di imprenditori e simbolo di un’economia fatta di mani, idee, coraggio e visione.

Per questo anniversario così significativo, Confartigianato ha scelto di festeggiare insieme alla cittadinanza, trasformando piazza Galimberti a Cuneo in un grande palcoscenico a cielo aperto per due serate speciali.

Dopo lo straordinario successo dell’evento di ieri (giovedì 17 luglio), questa sera – venerdì 18 luglio, alle ore 21.00 – saranno gli Eiffel 65 ad animare il “salotto” del capoluogo.

Un evento imperdibile, pensato per far ballare intere generazioni e chiudere in bellezza due serate di festa.

Con successi intramontabili come “Blue (Da Ba Dee)”, “Move Your Body” e “Too Much of Heaven”, gli Eiffel 65 hanno segnato gli anni ’90 e Duemila, portando la musica italiana oltreconfine con uno stile innovativo e irresistibile. Il loro sound elettronico, ancora oggi attualissimo, ha fatto da colonna sonora a un’epoca, entrando nell’immaginario collettivo e conquistando milioni di fan in tutto il mondo.

La loro presenza a Cuneo è un omaggio alla leggerezza, al piacere dello stare insieme, ma anche al valore del “saper fare” italiano che riesce a innovare e a imporsi a livello globale. Perché la musica degli Eiffel 65, proprio come l’artigianato, nasce dalla fusione di tecnica, intuizione e passione. Ogni nota, ogni suono è frutto di un lavoro di squadra, di sperimentazione e creatività: gli stessi ingredienti che fanno grande il nostro tessuto imprenditoriale.

Confartigianato Cuneo ha scelto di concludere il proprio compleanno con una festa popolare, aperta, inclusiva, dove la nostalgia incontra il futuro, e il ballo diventa linguaggio universale. Gli Eiffel 65 porteranno sul palco un concentrato di energia che trasformerà piazza Galimberti in una discoteca a cielo aperto, nel segno dell’arte, della creatività e dell’allegria.

Per l’evento sono esauriti i posti nell’area delimitata da transenne; accesso libero su Piazza Galimberti.

Inoltre, come già nell’evento di ieri, la piazza ospiterà un’area street food con prodotti di eccellenza.

Protagonisti assoluti della proposta gastronomica saranno i birrifici artigianali, Kaos birra agricola, Birra Carrù, Alabuna birra artigianale, gli hamburger gourmet ed altre leccornie preparate da Sbaffalo, ed infine il caffè di qualità di Excelsior. Un’occasione per degustare i prodotti di aziende locali che mettono passione, creatività e attenzione nelle loro creazioni.

BIRRE ARTIGIANALI: UNA FESTA NEL BICCHIERE

Gli amanti della birra avranno di che esultare: i birrifici artigianali presenti porteranno in piazza le loro migliori produzioni, con una selezione di birre che spazia dalle classiche alle più ricercate, fino a sperimentazioni con ingredienti locali. Ogni sorso racconterà una storia, quella di mastri birrai che lavorano con passione, utilizzando metodi tradizionali e ingredienti di altissima qualità.

HAMBURGER GOURMET: IL GUSTO AUTENTICO DELLO STREET FOOD

Non mancheranno ottimi hamburger “speciali”: qui il panino diventa un piccolo capolavoro artigianale. Sbaffalo, specializzato in street food, offrirà burger preparati al momento, con carne di alta qualità, pane fresco e ingredienti di filiera corta. Dagli hamburger di fassona piemontese alle versioni vegetariane, ogni proposta sarà una celebrazione della cucina genuina, con un occhio attento alla sostenibilità e alla provenienza dei prodotti. Anche le salse e le guarnizioni saranno artigianali, preparate secondo ricette originali, per offrire un’esperienza di gusto ricca e appagante, in grado di soddisfare sia i palati tradizionali sia quelli più curiosi.

CAFFÈ D’AUTORE: LA PAUSA PERFETTA TRA UN CONCERTO E L’ALTRO

Durante ogni serata, tra una canzone e l’altra, ci sarà spazio anche per un buon caffè. Non si tratta del solito espresso, ma di vere e proprie miscele di pregio selezionate da torrefazioni artigianali, che valorizzano la qualità del chicco e il lavoro di piccoli produttori.

L’importante iniziativa è stata organizzata con il sostegno di Città di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, Fondazione CRC. Gold Sponsor: Banca di Boves e Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone. Silver Sponsor: Biesse Forniture Elettriche, CEAC – Cooperativa Elettricisti Artigiani Cuneesi, Caffè Excelsior, Fastweb, Inalpi, Generali – Agenzia Generale di Cuneo, Massucco. Sponsor tecnici: Bus Company, COPRO, Peraria. Enti patrocinatori: Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Gal Valli Gesso, Vermenagna, Pesio, Gal Mongioie, Gal Langhe e Roero, Gal delle Terre Occitane, Uncem Piemonte.