Unione Montana Alpi del Mare: il primo bilancio del neo presidente Guido Giordana

Nella seduta del 17 luglio del Consiglio dell’Unione Montana Alpi del Mare il neo presidente Guido Giordana – eletto nello scorso mese di febbraio – ha tracciato un primo bilancio del lavoro svolto.

A seguito di un periodo in cui l’Unione ha dovuto svolgere l’attività con personale ridotto al minimo, la struttura organizzativa -finalmente al completo - ora lavora a pieno regime con le figure del nuovo direttore, della responsabile dell’Area tecnica e della responsabile dell’Area amministrativa-contabile.

Oltre ovviamente a garantire l’attività ordinaria, l’Ente si è avvalso in particolare dello sblocco di risorse ancora derivanti dalla pre-esistente Comunità Montana (ante 2015), con circa un milione di euro già pagati ai Comuni e altre cifre in corso di definizione e liquidazione.

L’Ufficio Tecnico sta seguendo i lavori di completamento delle aree esterne e di accoglienza del rifugio escursionistico presso il Santuario della Madonna del Colletto (Valdieri), oltre a gestire i Fondi ATO e i Fondi Montagna. E’ altresì in corso di presentazione la domanda per il bando Zone Forestali Rete Natura 2000.

L’Ente ha inoltre affidato la redazione dell’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e avviato la raccolta dei necessari dati presso i Comuni. Infine, è stato creato il Distretto del Commercio a livello di Unione e sono in corso di definizione le relative iniziative da intraprendere.

E’ stata definita la procedura per prorogare la durata dell’Unione (attualmente in scadenza ottobre 2025) e sono stati presi contatti col “Progetto Italiae” del Ministero dell’ Interno per migliorare e potenziare la struttura dell’Ente.

A conclusione della riunione il Consiglio ha adottato uno stemma che contraddistingua l’Unione Montana Alpi del Mare, distinto da quelli dei Comuni che ne fanno parte, mediante un’immagine simbolica e rappresentativa del territorio.