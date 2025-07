Calcio Serie C: Bra, ingaggiato il portiere classe 2005 Davide Franzini

Prende forma il Bra 25/26 che calcherà i campi di Serie C.

La società giallorossa ha perfezionato ed annunciato l'acquisto di Davide Franzini, portiere classe 2005, reduce dall'esperienza in Serie D al Piacenza.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C. BRA

A difesa della porta del Bra nei "prof", ecco Davide Franzini!

Originario di Thiene (VI), il portiere classe 2005 è un nuovo giocatore dei giallorossi. Raggiunto l'accordo con il "numero 1" e con il Bologna, dopo un lavoro importante da parte del nostro DS Ettore Menicucci (nella foto), arriva in prestito gratuito per la stagione 2025/2026. Ex Clodiense, nello scorso campionato ha militato nel Piacenza (Serie D). Si è già unito al gruppo, a disposizione del tecnico Fabio Nisticò e dello staff.

Benvenuto Davide!