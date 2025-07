La scuola Cravero & Marcialis di Alba alla conquista di Lisbona

L’armonia del corpo di ballo della scuola Cravero & Marcialis di Alba va alla conquista di Lisbona, terra del Fado portoghese, con i ballerini della scuola albese.

Più di 400 ballerini provenienti da tutte le parti del mondo si ritroveranno in Portogallo dal 23 al 28 luglio per una sfida all’ultimo ballo.

Una competizione che ha luogo da alcuni anni e quest’anno si terrà a Lisbona, presso l’ Epic Sana Lisboa Hotel nel suggestivo scenario della città portoghese.

Le precedenti edizioni sono state ad Amsterdam lo scorso anno e in precedenza a Parigi, Barcellona e Monte Carlo.

La capitale del Portogallo, Lisbona, sorge sulla costa atlantica ed è delimitata da un territorio collinare su cui svetta l’imponente castello di São Jorge.

Il panorama della città offre la suggestiva visione, tra gli altri, degli edifici in tinte pastello della città vecchia, sull’estuario del Tago e sul ponte sospeso chiamato Ponte 25 de Abril.

Non pensiamo che il gruppo albese avrà tempo per dedicarsi alla visita della città, dato che i ballerini saranno in continuazione impegnati nelle danze.

Il programma finita la gara si concluderà con il “Samba Bombástica Party” e la nomina dei vincitori.

Ma, come si dice, l’importante è partecipare e a questi livelli anche non arrivare primi è comunque una grande soddisfazione.