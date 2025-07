La Croce Rossa di Alba accende il fotovoltaico: primo impianto per la comunità energetica sociale

Il Comitato di Croce Rossa di Alba ha ufficialmente allacciato alla rete il nuovo impianto fotovoltaico realizzato a inizio 2025 presso la sede di via Ognissanti, primo passo operativo della comunità energetica rinnovabile (CER) Alba, Langhe e Roero, nata il 22 gennaio 2025. L’intervento è stato reso possibile grazie al sostegno delle fondazioni CRC e CRT, nell’ambito di un progetto che vede la Croce Rossa albese ideatrice e capofila, affiancata dalle cooperative sociali Emmaus, Alice, Coesioni Sociali e Acli Cuneo.

Installato sul tetto del garage mezzi, l’impianto ha una potenza di 35 kW/h, sufficiente a coprire l’autoconsumo interno della sede e ad alimentare anche i primi associati alla CER. Parallelamente, nei primi mesi del 2025 sono stati completati anche i lavori di relamping e sostituzione parziale dei serramenti, sempre in un’ottica di efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale.

Il direttivo in carica di Croce Rossa Alba ha già annunciato l’intenzione di proseguire con nuovi interventi, puntando all’integrazione nel parco mezzi di veicoli elettrici per il trasporto infermi, per completare un percorso virtuoso che unisce assistenza, innovazione e sostenibilità ambientale.