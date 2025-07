Monterosso Grana: importante intervento di restauro della Cappella di San Sebastiano

Si sono da poco inaugurati i lavori dell’importante cantiere di restauro, della Cappella di San Sebastiano in Monterosso Grana, lavori finanziati dalla Fondazione CRC e dal Ministero della Cultura, in un esempio virtuoso di cooperazione tra Enti.

La volontà dell’Amministrazione di mettere in rete il bene, rendendolo fruibile e facilmente accessibile, nei diversi periodi dell’anno, ottimizzando le risorse ed il personale a disposizione, ha indirizzato verso una scelta in cui la tecnologia viene in ausilio.

Fino al 31 agosto, i visitatori, le scolaresche, gli studiosi, i turisti interessati potranno visitare la cappella tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 e, grazie ad una app dedicata, sarà possibile effettuare in autonomia la visita, con l’ausilio di una voce narrante.

Per qualsiasi altra esigenza, è possibile prenotare la visita presso il Comune di Monterosso Grana inviando una mail all’indirizzo info@comune.monterossograna.cn.it

La cappella di San Sebastiano rappresenta un’eccellenza storico-artistica di assoluto interesse che è tutt’ora un segno visibile di una forte e sentita tradizione religiosa della Valle Grana: i cicli pittorici ad affresco al suo interno costituiscono uno degli esempi più alti raggiunti dal gotico internazionale in Piemonte, Pietro da Saluzzo fu uno dei massimi esponenti nelle valli del Marchesato di Salu