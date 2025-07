Presa d'assalto la prima palestra h24 di Cuneo: 1500 visitatori e oltre 400 abbonamenti in 2 giorni

Un weekend "di fuoco" ha accompagnato la presentazione della nuova palestra cuneese Revolution High Level Fitness, nuovo centro dello sport e del benessere della città, aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

Situata alle Gallerie Big, in via Guido Martino 7, la palestra fondata da quattro soci saluzzesi ha ricevuto in due giorni la visita di oltre 1500 persone e tutti i giorni, durante gli open-day successivi, una media di altri 30/40 curiosi al giorno. A distanza di sei giorni sono già 400 gli abbonamenti sottoscritti dai clienti, che sono stati conquistati dalla avveniristica sala attrezzi e dalla cordialità del personale della struttura.



I titolari Fabiano e Daniele Milia, affiancati in questa avventura da Paolo Marconetto e Sebastiano La Rosa, hanno aperto il centro con un'inaugurazione in grande stile, a cui hanno preso parte tante autorità: per la Regione gli assessori Paolo Bongiovanni e Marco Gallo, per la città il vicesindaco Luca Serale, l'assessore allo Sport Valter Fantino e Serena Garelli. Da Fossano ha portato i suoi saluti anche la presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi. Mattatore dell'evento lo showman Andrea Caponnetto.

Dopo la settimana di presentazione e di prove (gli atleti sono stati coinvolti nei test di tutti i macchinari), da lunedì 21 luglio la palestra apre senza sosta alla clientela e ancora per qualche giorno offre promozioni speciali per i clienti intenzionati a sottoscrivere l'abbonamento annuale.

Revolution High Level Fitness Cuneo, omologa della più piccola palestra saluzzese diventata un "caso di studio", mette a disposizione oltre 170 macchinari distribuiti su un'area di 1500 mq. A sorprendere il pubblico, tra le altre cose la possibilità di essere seguiti durante l'allenamento attraverso l'intelligenza artificiale.

Info: 393-2576082.

Instagram per ricevere tutte le informazioni (social manager Arianna Giocondo): @revolution_cuneo



La palestra cuneese vuole diventare la “casa” di tutti gli sportivi: grazie alla consulenza – una volta arrivati a regime – di 15 istruttori e alla presenza costante e dinamica all’interno del centro delle receptionist Bianca, Morgana, Yolanda, Arianna e Marianna: «Sarà sì un centro dove praticare il fitness, ma anche un luogo di aggregazione, dove condividere le proprie passioni e fare nuove amicizie» dice il titolare Fabiano Milia, che già lancia la sfida per il 2026: «Andiamo affinando nelle prossime settimane i nostri servizi, consci che l'apertura h24 rappresenti un valore aggiunto per molti clienti, di cui a Cuneo si sentiva la necessità. ll nostro obiettivo è arrivare a 2000 iscritti entro la prossima stagione autunnale e chissà che questo nostro circuito non possa trovare una nuova "casa" prossimamente in un'altra delle sette sorelle della Granda».