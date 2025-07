SuperLega, Cuneo presenta Baranowicz: "Torno per essere protagonista" [VIDEO]

Dopo il colpo a sensazione rappresentato da Ivan Zaytsev, Cuneo cala il secondo asso nella presentazione ufficiale dei nuovi volti della stagione d’esordio in SuperLega. Nella cornice della sede del Caseificio Moris a Caraglio, davanti a sponsor, stampa e tifosi, sono stati accolti Michele Baranowicz e Riccardo Copelli. Due arrivi importanti, due storie diverse, ma accomunate da un entusiasmo palpabile e dalla voglia di rendersi protagonisti in una delle piazze storiche della pallavolo italiana.

A introdurre la serata, come sempre, il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, affiancato dai rappresentanti degli sponsor Ivo Morisiasco (Caseificio Moris) e Daniele Ribero (Ribero Autotrasporti), ormai legati al progetto biancoblù a tutto tondo.

Brugiafreddo non ha nascosto le alte aspettative: "Da Michele ci aspettiamo tanto, non ho problemi a dire che è ancora tra i tre o quattro palleggiatori più forti al mondo. Spero possa trovare l’ambiente ideale per trasmettere la sua leadership alla squadra. Riccardo, invece, ha una grandissima occasione per dimostrare tutto il suo valore: è un lavoratore incredibile, e spero che a Cuneo possa trovare la sua dimensione ideale".

Baranowicz ha parlato con emozione e orgoglio del ritorno nella città che lo ha cresciuto. Il palleggiatore monregalese non ha nascosto quanto fosse speciale per lui questa nuova avventura: "È un momento meraviglioso, perché sono cresciuto qui. Ho militato nelle giovanili, sono stato anche in prima squadra, ma non avevo mai avuto la possibilità di rappresentare questa maglia da leader. Farlo oggi, a questo punto della mia carriera, è fantastico. Complimenti alla società per ciò che ha costruito: i risultati ottenuti non erano affatto scontati".

Una presenza, la sua, che ha fatto da ponte anche all’arrivo di Zaytsev: "Con Ivan c’è un rapporto speciale. Quando si è cominciato a parlare del mio possibile ritorno, ho detto subito che, se si fosse presentata una certa occasione, avrei girato anche il suo contatto. È andata così. Sono felice per me, ma anche per il gruppo e per la città: Ivan è ancora un grandissimo giocatore, oltre che una persona capace di dare tanto anche fuori dal campo".

Tra i tanti giovani presenti nel nuovo roster, spicca il nome di Feral, giovanissimo opposto con cui Baranowicz formerà la diagonale titolare. Un progetto, anche questo, che il palleggiatore abbraccia con spirito di responsabilità: "Ci sono ragazzi giovani che vogliono mettersi in mostra e lottare. A Nathan va dato tempo di crescere, di sbagliare. Sarà un punto importante per noi, e dovrà imparare a dosare responsabilità e fiducia".

Nel corso della presentazione si è anche fatto un inevitabile confronto con chi lo ha preceduto in cabina di regia: "Ci scambiamo il posto tra “vecchietti”, ma quello che ha fatto Daniele Sottile alla sua età è incredibile. Mi fa piacere raccogliere il suo testimone, e il fatto che due palleggiatori degli ultimi anni a Cuneo siano cresciuti in questo territorio dice tanto sul lavoro fatto in passato".

A livello tecnico, la squadra si presenterà ai blocchi di partenza con un calendario in apparenza “agevole”, affrontando subito molte delle dirette concorrenti per la salvezza. Baranowicz lo vede come arma a doppio taglio: "L’anno scorso ho iniziato con cinque sconfitte contro le big, poi le sfide salvezza diventano pesanti. Stavolta possiamo partire subito con gare più “abbordabili”, ma sarà fondamentale sfruttare il fatto che ci saremo tutti fin dall'inizio per la preparazione. Dovremo farne un’arma".

Qualche parola anche sull’incontro con coach Matteo Battocchio: "Non lo conoscevo personalmente, ci stiamo parlando. Credo che siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda: umiltà, tanto lavoro e piedi per terra".

LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA A MICHELE BARANOWICZ QUI SOTTO:

Accanto a lui, Riccardo Copelli. Il centrale classe '93, volto noto del campionato per aver militato in tante piazze, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a scegliere Cuneo: "Era una scelta fatta a prescindere dalla categoria. Cuneo è storia, è tradizione. Una società e una città che trasudano pallavolo. Le finali dello scorso anno sono state un’emozione unica, e chi ha giocato qui mi ha detto che a momenti non si sentiva nemmeno il fischio dell’arbitro: trovare un’atmosfera del genere è uno stimolo enorme".

Per lui Cuneo non è certo un punto d’arrivo, ma un trampolino: "Abbiamo un roster con tanta potenzialità. Colonne importanti, ma anche ragazzi che calcano questo palcoscenico per la prima volta. Dobbiamo essere bravi a trasformare la fame in energia collettiva. Il nostro valore dovrà nascere dal lavoro quotidiano".

Fondamentale anche il ritrovo con Battocchio, che fu già suo allenatore in passato: "Gli devo tanto. È stato colui che mi ha aiutato a fare il salto di qualità. Ci ritroviamo dopo anni, con percorsi diversi ma lo stesso obiettivo: incanalare tutto verso una cultura del lavoro vera".

Sul calendario, Copelli si allinea a "Bara": "Dovremo affrontare ogni gara col piglio giusto, specialmente in casa. Il nostro palazzetto dovrà diventare un’arma contro qualsiasi avversario".

LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA A RICCARDO COPELLI QUI SOTTO:

A chiudere la serata, la voce degli sponsor. Ivan Morisiasco ha ricordato con entusiasmo il momento in cui seppe dell’arrivo di Baranowicz e Zaytsev: "Ci siamo letteralmente alzati dalla sedia. La società ha fatto un lavoro eccellente, con un bel mix tra esperienza e giovani. Ora serve il sostegno di tutta la provincia".

E, dopo lo sfogo del presidente Costamagna che ha parlato apertamente di "risposta insufficiente del tessuto imprenditoriale locale", Baranowicz ha rilanciato l’appello alla realtà: "La storia di questo territorio merita il supporto di tutti. L’unione fa la forza, in campo e fuori. C’è davvero l’opportunità di creare un progetto duraturo e vincente, ma serve l’impegno di chi può dare una mano concreta".

Un messaggio condiviso anche dal direttore generale Davide Bima, che ha portato notizie incoraggianti: "Avremo il supporto de Consorzio del Roero. Tutti i 22 comuni saranno rappresentati sulla nostra maglia. Inoltre, un’azienda di Nichelino è pronta a investire. Il territorio sta iniziando a rispondere, e gli abbonamenti ci dicono che il palazzetto sarà il nostro vero main sponsor. Ora andiamo avanti, tutti insieme".