Ad Artesina uno Smile Volley Camp da "sold out"; Un esercito di 400 sorrisi tra pallavolo e solidarietà (VIDEO)

Grandi numeri per la 17^ edizione dello "Smile Volley Camp" di Artesina (Frabosa Sottana). Un successo confermato dal "sold out" di presenze, con circa 400 ragazzi e ragazze provenienti da Piemonte, Liguria, Toscana e Lombardia. L'evento è organizzato dall'omonima associazione monregalese presieduta da Maurizio Liboà, con la preziosa partnership di Mondovì Volley.

Oltre alle strutture situate nella località montana di Artesina, i giovani amanti della pallavolo si alternano su diversi campo del monregalese, come il PalaManera e il PalaItis di Mondovì, con allenamenti e momenti di svago, ma sempre all'insegna del sorriso. Un Camp che anno dopo anno continua a crescere, anche grazie alla presenza di tecnici di primordine come Giuseppe Bosetti, Marco Bracci, Roberto Serniotti, Matteo Battocchio e Claudio Basso, insieme a giocatrici di serie A come Alice Farina e Alessia Populini e tanti altri professionisti.

Lo Smile Volley Camp, inoltre, tende una mano ai più bisognosi, con un contributo devoluto allo "Smile of Nepal", organizzazione che si prefigge l'obiettivo di costruire un villaggio per i bambini in difficoltà a Katmandu. Comprensibile la soddisfazione di Maurizio Liboà, presidente dell'omonima associazione che organizza l'evento:

Tra i professionisti presenti nella prima settimana del Camp anche Roberto Serniotti, che tra pochi giorni si imbarcherà sull'aereo che lo porterà in Giappone. Ad attenderlo c'è la squadra dello Jtekt Stings della città di Kariya City Aichi. L'ex tecnico del Cuneo ha spiegato i motivi che l'hanno portato ad accettare la proposta nipponica:

Anche quest'anno non poteva mancare Marco Bracci, presente per la quinta volta consecutiva allo Smile Volley Camp. L'ex schiacciatore della Nazionale azzurra si è detto felicissimo di partecipare anche a questa nuova edizione. Con uno sguardo all'imminente futuro, inoltre, Bracci ha confermato che nella prossima stagione siederà sulla panchina dell'Azimut Giorgione di Castelfranco Veneto. Con quale obiettivo? Tentare il salto nella nuova A3:

Tra i tecnici più giovani, ma non per questo meno preparati, anche l'allenatore del Mondovì Volley Claudio Basso. Il coach del Puma, voglioso di riscatto dopo la retrocessione, scalpita in vista dell'avvio della nuova stagione, quella che vedrà la sua squadra ai nastri di partenza della serie B1 femminile: