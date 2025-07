Manta: quei locali servono al Comune, Idearte ha dovuto lasciare Cascina Aia

Lo spazio che per anni è stato gestito dall'associazione Idearte

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Dal 2012, l’associazione Idearte ha operato con dedizione e continuità nel Comune di Manta, inizialmente grazie alla fiducia dell’amministrazione guidata da Mario Guasti e proseguendo con spirito collaborativo anche durante il mandato successivo del sindaco Paolo Vulcano.

In oltre dieci anni, sono state promosse numerose iniziative culturali rivolte alla cittadinanza: laboratori per bambini, progetti scolastici ed eventi espositivi di rilievo presso Santa Maria del Monastero, che grazie al nostro contributo è diventata un punto di riferimento per proposte artistiche innovative.

Tutte le attività sono state realizzate con rispetto delle istituzioni e con l'obiettivo di promuovere la cultura, la bellezza e la partecipazione collettiva.

Di recente, a seguito del cambio amministrativo, l’associazione ha ricevuto la comunicazione di dover lasciare i locali comunali entro il 30 giugno, al fine di un utilizzo alternativo della struttura, senza che ci venisse proposta una soluzione concordata per la continuazione della nostra attività.

Idearte comprende le necessità dell’Amministrazione comunale, ma rimane forte il rammarico per quello che viene percepito come il mancato riconoscimento per il percorso svolto fin qui.

L’Associazione Culturale Idearte intende proseguire il proprio cammino con entusiasmo, portando altrove l’esperienza maturata a Manta e sviluppando nuovi progetti già in fase embrionale.

Il Direttivo dell’Associazione Culturale Idearte

[Come si presentano oggi i locali lasciati dall'associazione]