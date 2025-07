Nuova struttura per il campo da tiro con l'arco a Villanova Mondovì

È stata inaugurata oggi, domenica 20 luglio, a Branzola, nel comune di Villanova Mondovì, la nuova struttura dedicata al Gruppo Arcieri Monregalesi. Il campo da tiro con l'arco, completamente rinnovato, rappresenta un importante passo in avanti per la società, che potrà così allenarsi con maggiore continuità e competitività in una struttura con tettoia moderna e funzionale.

Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti numerose autorità locali e regionali: il vicesindaco Riccardo Boasso, l’assessore alle manifestazioni Giacomo Vinai, il consigliere comunale e tesserata della società Romina Capitani, Mirco Spinardi e Mario Arnaldi della Fondazione CRC, che ha sostenuto l'intervento.

Presente anche il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, insieme all’assessore regionale allo Sport Paolo Bongiovanni, che ha sottolineato l'importanza dell’investimento per la promozione dello sport sul territorio.

Determinante per la realizzazione del nuovo impianto è stato il lavoro delle ditte del territorio. Le ditte Orsi e la Osvaldo Boetti hanno effettuato il montaggio a titolo completamente gratuito, mentre altre aziende hanno fornito materiali a prezzo di costo. Tra queste, l’Ilma, la ditta Giuggia, la Pianfei Edile, la GS Arredi, l’ingegner Massimo Avagnina, che si è occupato di tutta la parte burocratica mentre Enrico Canavero ha realizzato l’impianto idraulico e il sistema di irrigazione, mentre la coordinazione è stata curata dal signor Giovanni Ramondetti, papà di uno degli atleti.

Un risultato reso possibile dalla sinergia tra enti pubblici, mondo associativo e realtà imprenditoriali locali, che conferma l’importanza dello sport come motore di coesione sociale e sviluppo territoriale.