Cuneo, terza serata con “Cinema sotto le stelle”

Il 25 luglio alle 21.30 c’è la terza serata di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica che l'associazione MenteInPace propone dal 2011 presso il parco “La Pinetina” in via Bongioanni angolo via Riberi. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno presso la Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni 23

Terza delle quattro serate dedicate a film che esplorano la resilienza individuale, la ricerca di redenzione e la connessione umana di fronte al dolore e all'isolamento. Ogni film è un invito a riflettere sulla capacità di trovare senso in contesti difficili. La rassegna, parte del progetto “SconfinaMenti” che comprende laboratori di teatro, di espressione creativa, di cucina, uscite sul territorio, incontri sull’autonomia dedicati a persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo e finalizzate a rafforzarne autostima e autonomia, è organizzato da MenteInPace insieme al Comune di Cuneo e a un'ampia rete di partner tra cui i Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, le Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, Amnesty International, Ariaperta, con la collaborazione del Centro Diurno del S.S.M. di Cuneo e il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.

Venerdì 25 luglio 2025 è in programma THE HOLDOVERS - LEZIONI DI VITA di Alexander Payne con Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa, Carrie Preston (Usa, 2023, durata 133’) Paul Hunham rigido ed esigente professore di storia del New England, è incaricato di vegliare e di sorvegliare i ragazzi che non hanno un posto dove andare nelle vacanze di Natale. Tra loro c’è Angus Tully, allievo brillante e problematico. I due sono costretti a socializzare sotto lo sguardo paziente di Mary Lamb, cuoca della scuola che ha perso il suo unico figlio in Vietnam. Un film intenso ed emozionante con una magnifica carrellata di perdenti che trovano il loro riscatto.

Ultimo film in programma sono: l’ 1/8, ARIAFERMA (Italia, 2021 – 117’

L'ingresso è libero. “Cinema alla Pinetina” è un'occasione per condividere emozioni e riflessioni attraverso il grande schermo. Vi aspettiamo!