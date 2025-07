Due serate, un’unica anima: celebrare l’artigianato come cultura, come comunità, come motore vitale del territorio. In occasione degli 80 anni di Confartigianato Imprese Cuneo, piazza Galimberti si è trasformata in un grande teatro a cielo aperto, accogliendo volti, voci, emozioni. Prima l’omaggio raffinato alla creatività italiana, poi l’energia travolgente degli Eiffel 65: il risultato è stato una festa collettiva, partecipata e sentita, capace di coniugare memoria e visione, appartenenza e futuro.

Giovedì 17 luglio, la serata inaugurale si è aperta con l’Inno d’Italia, eseguito dai Polifonici del Marchesato e accompagnato da immagini evocative. Poi, luci e parole si sono intrecciate alla musica in un racconto in cui la cultura artigiana ha preso forma attraverso l’arte. Sul palco si sono alternati Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, la comicità di Gabriele Cirilli, l’intensità di Frida Bollani Magoni, il realismo poetico di Davide Van De Sfroos e l’entusiasmo trascinante di Irene Grandi.

Accanto agli artisti, hanno preso la parola i volti istituzionali e associativi che hanno contribuito a costruire la storia di Confartigianato Cuneo: Luca Crosetto, Giorgio Felici, Marco Granelli, Joseph Meineri, il presidente della Regione Alberto Cirio, il ministro Paolo Zangrillo e Mauro Gola per la Fondazione CRC. Insieme hanno raccontato alcune delle parole-chiave dell’Abbecedario del Made in Italy: Genius Loci, Versatilità, Sinestesia, Talento, tracciando un’identità collettiva e condivisa che guarda avanti. Tra i presenti anche il presidente della Provincia Luca Robaldo che ha ricordato l'importanza della collaborazione con le associazioni di categoria, ringraziando chi ogni giorno lavora per il benessere della famiglia, dei collaboratori e della propria Comunità.

“L’artigianato non è solo economia, ma cultura, identità, appartenenza”, hanno affermato Crosetto, Balestra e Quaglia. “Confartigianato Cuneo ha voluto così non solo celebrare il passato, ma guardare al futuro con entusiasmo e determinazione”. Un concetto ribadito anche dal direttore Joseph Meineri, che ha definito l’anniversario come “festa, racconto e visione”, nel segno di un valore artigiano che continua a generare futuro.

Il giorno seguente, venerdì 18 luglio, il ritmo è cambiato ma non l’intensità. A invadere piazza Galimberti è stata la carica elettronica degli Eiffel 65, con un live pensato per parlare a tutte le generazioni. Blue (Da Ba Dee), Move Your Body, Too Much of Heaven: ogni nota ha contribuito a costruire un’atmosfera di leggerezza, energia e condivisione.

“Portare in piazza gli Eiffel 65 è stata una scelta precisa – hanno spiegato Crosetto, Balestra e Quaglia –: parlare a tutti, puntare sull’energia positiva, sulla memoria collettiva e sul desiderio di stare insieme. Ora possiamo dire che la festa per l’ottantesimo compleanno di Confartigianato non è stata solo una celebrazione del passato, ma una dichiarazione di fiducia nel futuro”.

Un messaggio raccolto anche da Donarti ETS, realtà sociale promossa da Confartigianato, che ha rilanciato il legame tra fare impresa e fare comunità. “Attraverso questo appuntamento – ha sottolineato Daniela Minetti, presidente di Donarti – abbiamo voluto trasmettere un messaggio importante: in un’epoca segnata da disgregazione e solitudine sociale, creare momenti di condivisione come questi assume un significato profondo”.

Tra arte, luci, cibo di strada e parole, Cuneo ha così celebrato non solo un anniversario, ma un’identità: quella di un territorio che, attraverso l’artigianato, continua a parlare il linguaggio della bellezza, del lavoro e del futuro.

L’iniziativa è stata organizzata con il sostegno di Città di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, Fondazione CRC. Gold sponsor: Banca di Boves, Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone. Silver sponsor: Biesse Forniture Elettriche, CEAC – Cooperativa Elettricisti Artigiani Cuneesi, Caffè Excelsior, Fastweb, Inalpi, Generali – Agenzia Generale di Cuneo, Massucco. Sponsor tecnici: Bus Company, COPRO, Peraria. Con il patrocinio di Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio, GAL Mongioie, GAL Langhe e Roero, GAL Terre Occitane, Uncem Piemonte.