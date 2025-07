Motociclista perde il controllo del mezzo e travolge due ciclisti che provenivano in senso opposto

Incidente stradale intorno alle ore 11 di questa mattina, domenica 20 luglio, sul tratto della Strada Provinciale 661 che attraversa il territorio di Mombarcaro.

Qui, per cause in corso di accertamento, il conducente di una motocicletta ha perso il controllo del mezzo ed è andato a scontrarsi contro due ciclisti che provenivano in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza 118 e una pattuglia della polizia locale dell'Unione Montana Alta Langa, per la gestione del traffico e i rilievi e l'assistenza sanitaria.

I due ciclisti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Mondovì per le cure del caso.