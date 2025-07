Mondovì Volley attiva sul mercato: la prima schiacciatrice è la triestina Elisa Bole

Arriva da Trieste la prima schiacciatrice del Mondovì Volley 2025-2026 ed è un colpo di quelli pesanti per la società monregalese. A fare compagnia all’opposto Giada Sangoi, annunciata in settimana, sarà infatti Elisa Bole a guidare la batteria dei “posti quattro”. Forte di una carriera da categoria superiore, l’ex Monza ha infatti accettato senza remore la corte del “Puma”.

La carriera di Elisa inizia nella squadra della sua città, il Centro Coselli Trieste, con cui svolge la prima parte del suo percorso giovanile, a cui affianca anche una stagione in B2. A puntare forte su di lei è la Vero Volley Monza, che la firma all’alba della stagione 2019-2020: con il consorzio lombardo saranno tre stagioni intense, l’ultima delle quali anche come parte del roster della Serie A1, capace di spingersi fino alla finale playoff. Per la nostra c’è anche il felicissimo momento dell’esordio in Champions, arrivato nella sfida con le francesi di Mulhouse.

Per la sua prima esperienza “in proprio”, Elisa Bole sceglie di riavvicinarsi a casa, accettando l’offerta prima della Itas Ceccarelli Martignacco (2022-2023, giocando la stagione con un paio di conoscenze monregalesi come Agata Tellone e Veronica Allasia) e poi della Cda Volley Talmassons Fvg nel 2023-2024. Come noto, l’avventura termina (a fianco di Leah Hardeman e Alessia Populini) con la promozione in A1 e tra le varie compagne c’è il libero Isabella Monaco, con cui condividerà la maglia di Mondovì Volley nella prossima stagione.

L’ultima annata vede la schiacciatrice triestina impegnata con la maglia della Trasporti Bressan Offanengo, un’avventura in chiaroscuro come lei stessa spiega: “Sono molto contenta di aver accettato la chiamata di Mondovì perché mi è piaciuto sin da subito il progetto che hanno per quest’annata. Posso dire che mi sono sentita sicura nella scelta anche perché ho avuto il piacere di scontrarmi con loro per ben tre anni di seguito durante il campionato di A2 e posso dire che mi sono serviti per conoscerli come squadra.

La mia decisione è data anche dalla voglia di riscatto che accomuna il progetto della società con il mio. Non vedo l’ora di conoscere le altre ragazze ed iniziare a lavorare in palestra con loro ma soprattutto non vedo l’ora di vedere cosa ci riserverà questo campionato. E saluto tutti i tifosi che non vedo l’ora di incontrare e di conoscere.”

APPROFONDIMENTO – LA CARRIERA DI ELISA BOLE

…-2019: Centro Coselli Trieste (giovanili, B2)

2019-2021: Vero Volley Monza (giovanili)

2021-2022: Vero Volley Monza (giovanili, A1)

2022-2023: Itas Ceccarelli Martignacco (A2)

2023-2024: Cda Volley Talmassons Fvg (A2)

2024-2025: Trasporti Bressan Offanengo (A2)