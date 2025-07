"Aperti per ferie": ecco la nuova campagna dell'Auser a sostegno degli anziani nel Monregalese

Anche d'estate l'Auser non va in vacanza.

"Aperti per ferie", si chiama così la campagna di Auser, l’associazione per l’invecchiamento attivo, che da anni si prende cura degli over70 che restano da soli in città durante il periodo estivo.

Nel Monregalese parliamo di circa 40 mila persone. Michele Ghirardi, presidente di Auser Mondovì e Monregalese, lo dice chiaramente: "Noi ci siamo sempre, anche nei mesi in cui la città rallenta".

Mentre il termometro supera i 35 gradi, il caldo non mette in pausa i volontari dell’assistenza. L’associazione è presente in via Cigna 2 a Mondovì ed esegue i servizi sul territorio di 16 comuni del Monregalese. Alcune attività subiscono lievi contrazioni tra giugno e agosto ma i servizi essenziali continuano. I volontari sono 12 e in estate, comunque, ne restano in campo almeno 7 che danno sostegno a qualche migliaio di anziani in tutto il Monregalese.

Le richieste principali riguardano il trasporto: over75 autosufficienti che devono recarsi a fare esami, terapie, visite ambulatoriali, ma anche persone da accompagnare in ospedale. "Facciamo anche la spesa e consegniamo medicinali — spiega Ghirardi —. Alcuni ci mandano la ricetta via Whatsapp, andiamo in farmacia e poi portiamo tutto a casa".

Non è raro che un volontario passi più volte nella stessa settimana per lo stesso utente: "Capita che ci chiedano la spesa tre volte, perché non vogliono disturbare i figli", racconta.

"Abbiamo anche attività legate al tempo libero — precisa Ghirardi —: gite di una giornata, passeggiate nei parchi, soggiorni al mare. Portiamo gli anziani al fresco nelle valli del cuneese". La prima uscita è stata effettuata il giorno venerdì 11 luglio al Pian delle Gorre di Chiusa Pesio.

È partito dal 1° giugno il «Piano Estate 2025», pensato per tutelare la salute e il benessere delle persone anziane e fragili durante i mesi più caldi. Il progetto, frutto anche della collaborazione tra il dipartimento Servizi Sociali del CSSM e prevede azioni coordinate di monitoraggio e vigilanza.

Dal suo avvio, vengono monitorati i contatti telefonici registrati per richieste legate al caldo, più di due a settimana. Il piano resterà attivo fino al 30 settembre e si rivolge a over65, generalmente autosufficienti, ma in condizioni di fragilità economica, sanitaria o sociale.

In un contesto demografico che vede un progressivo invecchiamento della popolazione, siamo convinti che prendersi cura dei cittadini più vulnerabili sia non solo un dovere, ma un valore fondante della nostra comunità.

Per chi ha bisogno di informazioni, è attivo il «Servizio Aiuto Anziani» al numero 3892809945, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. Il numero verde 1500, promosso dal Ministero della Salute, fornisce consigli per proteggersi dal caldo e informazioni sui servizi territoriali attivati. In caso di emergenza, il 112.

Inoltre, per garantire sollievo durante i periodi di maggiore caldo, alcuni comuni mettono a disposizione i centri d’incontro climatizzati, gestiti dai volontari dei Centri.

Il bisogno cresce, ma cresce anche la risposta di una rete che resiste all’afa, all’indifferenza e alla solitudine. E che, tra un farmaco consegnato e una passeggiata al parco, prova a restituire dignità e umanità a chi rischia di essere dimenticato.

Se vuoi anche tu unirti a noi, contattaci al numero di telefono 3892809945.