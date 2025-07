Baladin presenta la Open 2025

Nuova edizione della birra prodotta in collaborazione con un homebrewer, la Open 2025 è stata pensata da Teo, il mastro birraio Paolo Palli Fontana, suo braccio destro e il campione italiano di homebrewing 2024, Simone Pennesi.

Lo stile scelto è un classico della scuola inglese: Best Bitter di cui riprende la classica gassatura moderata.

Gli ingredienti? 100% di origine italiana!

Profumata e beverina si caratterizza per i sentori di agrume e all’assaggio appaga l’equilibrio tra note maltate e i sentori amaricati e resinosi del luppolo coltivato nei campi adiacenti al birrificio.

Open 2025 sarà la birra che rappresenterà nei locali Baladin la linea omonima per tutto il 2025 e fino a luglio 2026 (salvo esaurimento scorte). Confezionata in fusto e in un numero limitato di lattine, disponibili online sull’eCommerce Baladin.

Ringraziamo Simone per aver accettato di lavorare su questo progetto e MoBi (Movimento Birrario Italiano) per l’organizzazione di questo splendido campionato ricco di appassionati sempre più bravi a produrre birra a casa.

LA BIRRA

Colore ambrato con riflessi oro-rossastri. Schiuma delicata e poco persistente. Gassatura contenuta, in linea con lo stile di riferimento.

Al naso, profumi agrumati di luppolo e note resinose che completano l’agrume, arricchendosi di sentori di frutta a pasta gialla.

All’assaggio spicca la classica gassatura contenuta, tipica dello stile Best Bitter, che esalta l’aroma del malto e le note amaricanti e resinose del luppolo. Una beva piacevole e appagante.

DATI TECNICI

PLATO = 10,3

IBU = 36 – 38

EBC = 27 – 29

Alcool = 4% vol.

Temp. di Servizio = 6/8°C

FORMATO 33 cl (lattina)

ABBINAMENTI CONSIGLIATI:

Accompagna grigliate di carne, arrosticini di agnello, fish and chips, formaggi a pasta dura come i cheddar inglesi e gli stuzzichini tipici dei pub anglosassoni (scotch egg, cetriolini in salamoia, pickled eggs).