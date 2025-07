Ceva aggiudicataria di un bando sul possesso e la gestione dei cani

Il Comune di Ceva è nella compagine dei 13 comuni piemontesi che si sono aggiudicati la prima edizione del bando della Regione Piemonte per la diffusione di progetti a sostegno di campagne educative, formative e informative sul possesso dei cani.

Il progetto, scritto dall’amministrazione in collaborazione con l’associazione Gea odv, l’Istituto Comprensivo Momigliano e l’Asl Cn1, è rivolto a tutta i cittadini, indipendentemente che questi siano possessori o non possessori di cani, oppure aspiranti tali, e avrà un focus particolare rivolto ai bambini.

Lo scopo delle attività formative e informative, per le quali la città ha ricevuto uno stanziamento di 5.000 euro, sarà l’insegnamento della corretta gestione del cane in quanto essere senziente, caratterizzato da necessità, bisogni, istinti e inclinazioni. Il rispetto dell’animale, il rapporto di convivenza civile tra chi ha cani e chi no e la corretta gestione del cane negli spazi pubblici saranno gli obiettivi perseguiti dalle attività progettuali. Nello svolgimento del percorso, alcuni incontri si terranno proprio a scuola, così da portare l’educazione cinofila direttamente ai più piccoli.

“Il progetto, che si intitola “Viaggiatori dello stesso mondo”, è finalizzato a formare, informare ed educare la cittadinanza alla corretta gestione dei cani e a come rapportarsi a essi al fine di garantirne il benessere, il rispetto delle necessità e al tempo stesso facilitare la convivenza uomo-cane" - dichiara la consigliera comunale Ilaria Accamo, che ha seguito in prima persona la stesura dello stesso. “Vorrei ringraziare la Regione Piemonte per il contributo assegnato, l'associazione Gea odv, soggetto convenzionato per la gestione del Canile Rifugio 281, per la proposta progettuale accurata e professionale, i partner Asl Cn1 e l'Istituto Comprensivo statale A. Momigliano per l'appoggio, e gli uffici comunali per il lavoro svolto. Le attività inizieranno in autunno. Auspico la partecipazione numerosa dei cittadini.”