“La matematica come esperienza artistica”: a Parigi il convegno dell'Istituto Grothendieck, presieduto dalla monregalese Olivia Caramello

Si è concluso a Parigi, con una straordinaria partecipazione di pubblico, il convegno “La matematica come esperienza artistica” dell'Istituto Grothendieck, fondazione presieduta dalla matematica monregalese Olivia Caramello.

Il convegno è stato organizzato in collaborazione con il prestigioso Istituto Henri Poincaré di Parigi, che ha ospitato l'evento nel suo storico Anfiteatro Hermite, e con il Laboratoire MICS di Centrale Supélec (Università Parigi-Saclay).

Tra i relatori del convegno Charles Alunni, Coordinatore del Centro di Studi Grothendieckiani (CSG) dell’Istituto Grothendieck, Olivia Caramello Presidente dell’Istituto, Mateo Carmona, Archivista del CSG e Francesco La Mantia, filosofo del linguaggio dell’Università di Palermo.

A coronamento degli interventi, si è svolta una tavola rotonda, che ha offerto un brillante scambio di idee sui legami profondi tra matematica e arte.

Il dibattito ha generato un tessuto fecondo di riflessioni, in cui si sono armoniosamente intrecciati temi eterogenei, dal ruolo delle frecce nel pensiero di Saunders Mac Lane alla concezione del punto in Paul Klee, dalla visione estetica di Godfrey Hardy ai diagrammi e disegni nei manoscritti di Alexander Grothendieck.

È emersa con particolare intensità la centralità delle rappresentazioni visive — diagrammatiche, simboliche e schematiche — non solo per la costruzione e lo sviluppo del pensiero matematico, ma anche come strumenti privilegiati per stimolare il dialogo interdisciplinare.

A impreziosire la giornata, l’inaugurazione della mostra dell’artista Dominique Lepetz, ex allievo di Alexander Grothendieck, presente all’evento con una selezione di opere ispirate al pensiero matematico. L’artista ha inoltre preso parte alla tavola rotonda, condividendo il proprio percorso e il ruolo della matematica nella sua produzione artistica.