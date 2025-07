Quartiere Cuneo Centro, un incontro pubblico per fare chiarezza sulle serate musicali e il rispetto della quiete

Con l’arrivo dell’estate, nel quartiere Cuneo Centro sono emerse alcune criticità legate all’organizzazione di serate musicali da parte di alcuni esercenti e al vociare prolungato degli avventori ben oltre il termine degli eventi.

Diverse segnalazioni spontanee da parte dei residenti, raccolte nel corso della recente riunione del gruppo Sicurezza, hanno espresso una richiesta chiara: fare chiarezza sulle regole da rispettare per tutelare la convivenza nel quartiere.

In risposta a queste domande, il Comitato di Quartiere Cuneo Centro, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha deciso di organizzare un momento di confronto pubblico aperto, fissato per mercoledì 23 luglio alle ore 17:30 presso il Bar Bobo in Corso Giovanni Giolitti 36.

All’incontro parteciperanno tecnici comunali e rappresentanti della Giunta, che illustreranno i riferimenti normativi in materia, raccoglieranno le osservazioni dei cittadini e cercheranno di promuovere un dialogo orientato a una convivenza più rispettosa e consapevole.

Inoltre, per assicurare la massima efficacia dell’iniziativa oggi, lunedì 21 luglio, si tiene un incontro preliminare riservato esclusivamente ai commercianti della zona della stazione. In questa occasione saranno chiarite in modo semplice e concreto le regole da seguire, i limiti previsti dalla normativa e le modalità con cui i residenti possono intervenire qualora tali standard non vengano rispettati.

Il Comitato invita tutta la cittadinanza a diffondere ampiamente questo invito: una partecipazione numerosa è fondamentale per costruire insieme un quartiere più informato, vivibile e attento alle esigenze di tutti.