Calcio Serie C: Bra, c'è Ismet Sinani per il reparto d'attacco

Giorni intensi, in casa Bra, sotto il punto di vista del mercato in entrata.

L'ultimo arrivo ufficiale risponde al nome di Ismet Sinani, punta centrale classe '99, reduce dall'esperienza con la maglia della Clodiense.

LA NOTA UFFICIALE DELL'A.C.BRA

Ismet Sinani è il nuovo bomber del Bra!

Nato a Belluno nel 1999 (origini Kosovo-Albania) è una punta centrale, abile a muoversi in tutto il raggio d'azione offensivo con "cattiveria" e determinazione in area di rigore. L'ultima sua avventura è stata la Clodiense, in precedenza Legnago, Virtus Verona, Levico Terme, Union San Giorgio, Sicula Leonzio, Juve Stabia, giovanili Milan e del Montebelluna. Ismet conta tante presenze in Serie C e in Primavera 1.

Un tassello di spessore (già) a disposizione del tecnico Fabio Nisticò.

Nella foto, è in compagnia del DS Ettore Menicucci.

Nei giorni precedenti la società giallorossa aveva annunciato l'ingaggio del centrocampista centrale Giorgio Lionetti e del difensore centrale Paolo Cannistrà, tutti già a disposizione di mister Nisticò e del suo staff.