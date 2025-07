Nicole Bracco onora il tricolore alla diciottesima tappa del Trofeo Rosa

Sabato 19 luglio, il 3° memorial Claudia Baldo nonché diciottesima frazione del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa a Villanuova Sul Clisi (Brescia).

Nella settimana segnata dalla tragica scomparsa di Samuele Privitera al Giro della Valle d'Aosta per U23 la SC Cesano Maderno, team nel quale militano anche atlete liguri, si presenta al via con il lutto al braccio in segno di rispetto e cordoglio del giovane talentuoso atleta.

Una tappa impegnativa, un tracciato vallonato con pochi tratti di respiro su una lunghezza complessiva di 40 km e un guadagno altimetrico di circa 450 m per la categoria Esordienti Donne. La presenza di una salita da 1,3 km con pendenze al 10% da ripetersi per 4 volte (la prima in trasferimento), una discesa veloce con curve insidiose, tratti di falsopiano e vento contrario, un attraversamento cittadino tecnico con svolte repentine e un arrivo fissato in cima a una rampa di 300 metri al 4% dinnanzi allo sponsor principale di giornata: l'azienda FER-MONT di Villanuova sul Clisi.

La Campionessa Italiana Nicole Bracco, saviglianese in forza al team SC Cesano Maderno, onora il tricolore tagliando il traguardo e imponendosi di forza con uno sprint magistrale a ranghi ristretti in 1h e 6 minuti di gara segnando una velocità media di poco inferiore ai 36 km/h (35,9). Le doti di una atleta completa erano le principali caratteristiche attese per questa spettacolare frazione nelle colline lombarde del Lago di Garda e l'atleta Cuneese ha saputo rispondere con prontezza all'appuntamento in Rosa.

Una gara condotta con grande maturità mentale e leadership. Una maglia tricolore sempre presente nelle posizioni di testa del gruppo e una SC Cesano Maderno pronta e costantemente in risposta agli attacchi inferti dalle altre atlete sui passaggi lungo la salita principale di giornata.

Infine, l'epilogo di gara con un tentativo di anticipo ai 500 m finali della Campionessa Toscana Olivia Giovannetti in forza al Team Fabiana Luperini San Miniato e Livia Rossi del Vangi Ladies Cycling Team. Tentativo neutralizzato con forza e impeto da Nicole Bracco che ricuce il gap ai meno 200 metri sfoderando uno sprint di vera superiorità sulla rampa finale e chiudendo con un margine di oltre dieci metri sulle dirette avversari.

L'arrivo a mani alzate della maglia tricolore emoziona il numeroso pubblico presente a Villanuova sul Clisi a riconferma del talento puro della giovane atleta piemontese che bissa il successo assoluto ottenuto già nel 2024 nella medesima competizione.

Degno di nota il risultato delle atlete Cesanine compagne di team di Nicole Bracco con un ottimo terzo posto (categoria ED1) per Aurora Cerame e un decimo posto (categoria ED2) per Martina Pianta. Nella gara riservata alle donne allieve il quinto posto di Carlotta Ronchi e il settimo posto di Vivienne Cassata.