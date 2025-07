Mondovì, addio a Mario Musso della cartoleria “La Ghisleriana” di Piazza

Lutto a Mondovì Piazza per la scomparsa di Mario Musso, titolare con la moglie Ileana della storica edicola e cartoleria “Ghisleriana” in piazza Maggiore.

Si è spento all’età di 73 anni, all’hospice di Busca dove era ricoverato.

Generazioni intere di studenti sono passati nel suo locale per acquistare articoli per la scuola. Con la moglie, per anni, ha avuto in gestione la distribuzione di giornali e riviste in ospedale. Un punto di riferimento per gli studenti, ma sopratutto per gli abitanti del rione Piazza che qui potevano trovcare non solo i giornali e le ultime notizie, ma anche giocattoli e oggettistica.

Nell’ultimo periodo, a casa della malattia, la cartoleria, all'esterno della quale spesso lo si vedeva seduto intento a chiacchierare con amici e clienti, ha osservato orario ridotto e poi chiusura per motivi di salute.

A ricordarlo la Monregale Calcio che "si stringe in un profondo abbraccio al mister Marcello per l’improvvisa scomparsa del papà Mario, nonno del nostro piccolo Alessandro. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e con lui ha condiviso indimenticabili momenti di amicizia e sport. Alle famiglie Musso e Leonti le più sincere e sentite condoglianze".

Mario lascia la moglie, i figli Francesco con la moglie Vanessa e la figlia Greta; Marcello con la moglie Elena e i figli Martina e Alessandro. Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 nella chiesa della Misericordia. I funerali si terranno martedì 22 luglio alle 15.30 nella chiesa della Missione.