L’azienda Falco Fratelli srl cerca un operaio/a per ampliamento organico

La Falco Fratelli srl ha sede in Boves. Abbiamo cantieri stabili in molte realtà del territorio cuneese e albese. Lavoriamo in diversi settori idraulica, lattoneria, coperture e impermeabilizzazioni.

Siamo alla ricerca di una figura di operaio/operaia da inserire nel nostro organico per ampliamento.

Requisiti richiesti:

Pregressa esperienza nel settore dell’edilizia.

Spirito di iniziativa, ordine e precisione.

Ottima manualità e dinamicità sul lavoro.

Flessibilità oraria.

Disponibilità alla trasferta.

Si offre lavoro full-time con periodo di prova, per successivo inserimento nell’organico.

Non verranno valutati canditati privi dei requisiti richiesti.

Candidati ora! Spedisci il tuo curriculum o contattaci al seguente indirizzo e-mail info@falcofratelli.it

Visita il nostro sito www.falcofratelli.it