Marketing: 3 Cose che Tutti Credono Vere (ma non lo sono più)

Spesso, le aziende che cercano di venderci qualcosa usano regole vecchie, che oggi non funzionano più. Vediamo insieme 3 idee superate che è utile conoscere, anche solo per essere consumatori più furbi.

1. La "Piramide dei Bisogni": una vecchia mappa che non porta da nessuna parte

C'è una vecchia teoria che dice: le persone pensano prima alla pancia piena e a un tetto, poi alla sicurezza, poi agli amici e solo alla fine ai propri sogni. Come una scaletta.

Perché non funziona: Pensaci un attimo. Chi aspetta di avere la vita perfettamente in ordine prima di comprarsi delle belle scarpe per sentirsi meglio? Nessuno. La verità è che non seguiamo una scaletta. Spesso, un piccolo lusso che ci fa stare bene è più importante di tante altre cose.

Cosa funziona oggi: Le aziende più in gamba sanno che ogni acquisto è un mix di 3 desideri:

È utile? (Mi serve davvero?)

Mi dà un'emozione? (Mi fa sentire felice, o più sicuro?)

Migliora la mia immagine? (Gli altri penseranno che ho fatto una buona scelta?)

Capire cosa conta di più per i clienti in quel momento è il vero trucco. Se vuoi approfondire questo punto, l'articolo che lo smonta è qui:

https://www.deepmarketing.it/piramide-di-maslow-l-idolo-infranto-del-marketing-che-danneggia-la-tua-azienda-e-come-salvarla

2. Scrivere per vendere: non è questione di belle parole

"Copywriting" è una parola strana che significa semplicemente scrivere per convincere qualcuno a fare qualcosa (come comprare).

Perché non è come si pensa: Molti credono che basti scrivere bene in italiano o usare frasi a effetto. Non è così. Una descrizione di un prodotto può essere grammaticalmente perfetta, ma totalmente inutile se non fa capire perché quell'oggetto è la soluzione a un tuo problema.

Cosa funziona oggi: Le parole giuste non sono quelle più poetiche, ma quelle più chiare e oneste. Lo scopo è far pensare a chi legge: "Ecco, questo fa proprio per me". Si tratta di capire i bisogni delle persone e parlargli direttamente, senza giri di parole. Se ti incuriosisce come funzionano le parole che vendono, puoi leggere di più qui:

https://www.deepmarketing.it/copywriting-il-significato-nascosto-dietro-le-parole-che-vendono

3. I negozi fisici: non stanno morendo, hanno solo cambiato lavoro

Tutti dicono che con Internet i negozi sono destinati a chiudere.

Perché non è vero: Allora perché colossi che vendono solo online (pensa ad Amazon) hanno iniziato ad aprire negozi fisici? E perché tanti marchi continuano a investire nelle loro vetrine?

Cosa funziona oggi: Il negozio ha smesso di essere solo un posto dove ritirare un prodotto. È diventato uno "showroom", un punto di incontro. È il luogo dove puoi toccare con mano un oggetto che hai visto online, fare due chiacchiere con un commesso che ne sa più di te e capire se quella marca ti piace davvero. L'esperienza d'acquisto è diventata un percorso unico, che passa dal telefono al negozio e viceversa, senza intoppi. Per capire meglio la nuova vita dei negozi, la guida la trovi qui:

https://www.deepmarketing.it/significato-retail-smettete-di-vendere-iniziate-a-progettare-guida-strategica-per-imprenditori

Insomma, capire queste semplici idee non serve solo a chi ha un'azienda, ma a tutti noi per fare scelte più consapevoli e non cadere in vecchi trucchi.



















