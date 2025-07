Offerte luce e buone abitudini: qualche consiglio per risparmiare sulla bolletta

Da molti anni, in seguito alla liberalizzazione dei mercati energetici, il numero di proposte relative all’energia elettrica fra cui gli utenti possono scegliere è particolarmente elevato. Questo è sicuramente un aspetto positivo, ma è anche vero che la scelta può non essere semplice: tariffe diverse, varie voci di spesa spesso poco chiare, frequenti cambiamenti tariffari ecc.

I comparatori online possono sicuramente essere d’aiuto per una prima selezione delle tante offerte luce, ma fermarsi alla semplice comparazione dei prezzi aiuta solo in parte.

Per ottenere un risparmio reale e duraturo, comunque, è importante non soltanto scegliere il fornitore giusto, ma mettere in pratica alcuni accorgimenti. Di seguito alcuni consigli in proposito.

Le caratteristiche di una buona offerta: semplicità, trasparenza e prevedibilità

Le offerte luce non sono tutte uguali e quando si valuta una nuova proposta è importante, come già accennato, non fermarsi solo al prezzo. È per esempio fondamentale che la tariffa sia chiara, senza costi nascosti e facile da leggere anche in bolletta. La semplicità, in ambito energetico, non è un dettaglio da poco perché evita fraintendimenti.

Un’offerta con rata fissa, per esempio, consente di sapere in anticipo quanto si spenderà, mese dopo mese, senza rincorrere le oscillazioni del mercato. E con una tariffa monoraria, il tutto è ancora più semplice: nessuna necessità di adattarsi alle diverse fasce orarie come illustrato di seguito.

Usare l’energia senza farsi condizionare dall’orario

Con una tariffa monoraria non serve modificare determinate abitudini per risparmiare: si può infatti usare l’energia quando è davvero necessario, senza doversi preoccupare di fasce orarie o giorni della settimana. E questa è una libertà importante, soprattutto per chi lavora da casa, ha orari flessibili o semplicemente non vuole farsi condizionare dai vari elettrodomestici. La gestione dell’elettricità in effetti diventa più semplice: si può cucinare, stirare, caricare dispositivi o usare gli elettrodomestici quando è più comodo, sapendo che il costo dell’energia sarà sempre lo stesso. Una semplificazione per la quotidianità.

La tecnologia può aiutare

Non servono particolari impianti domotici per risparmiare sull’energia elettrica: si può iniziare anche da piccoli strumenti smart. Le ciabatte con interruttore, per esempio, aiutano a eliminare gli sprechi da stand-by.

I termostati programmabili evitano di raffreddare o riscaldare casa inutilmente. Alcuni misuratori intelligenti consentono di sapere in tempo reale quanta energia sta usando un determinato dispositivo e sono quindi utili per identificare i dispositivi più energivori.

Illuminazione, frigorifero e caricabatterie

Luci a LED ben distribuite e posizionate consumano fino all’80% in meno rispetto a quelle alogene e, particolare non trascurabile, hanno anche una maggiore durata. Tra l’altro, è una delle sostituzioni più rapide ed efficaci da fare. Anche per il frigorifero è necessaria una certa attenzione dato che è un elettrodomestico sempre accesso e che comporta un notevole consumo energetico: non va riempito troppo né lasciato quasi vuoto e va tenuto lontano da fonti di calore.

Infine un consiglio riguardo ai caricabatterie: scollegarli quando non servono evita piccoli, ma continui sprechi. Nessuna di queste azioni, da sola, abbassa drasticamente la bolletta. Ma tutte insieme creano un’abitudine: quella di non sprecare, di controllare e, alla fine, di risparmiare con intelligenza.

E si deve anche considerare un beneficio aggiuntivo, dato che si riduce anche l’impatto ambientale: ogni kWh risparmiato è una piccola quantità di energia in meno da produrre. Un gesto domestico che, moltiplicato su larga scala, può davvero fare la differenza.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.