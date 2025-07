Limone Piemonte: musica, outdoor e cultura protagonisti dell’ultimo weekend di luglio

Giovedì 24 luglio alle 16.30 presso la Biblioteca-Museo dello Sci Andrea Levico presenta il suo libro "Perché votare" (Santelli Editore), un saggio che riflette sull’importanza del diritto di voto e sulla partecipazione attiva alla vita democratica. In un’epoca in cui l’astensionismo cresce e il rapporto tra cittadini e istituzioni si fa sempre più complesso, l’autore invita a riscoprire il significato profondo del voto come strumento di cambiamento e responsabilità. Ingresso libero.

Venerdì 25 luglio alle 16.30 presso la Biblioteca civica Giancarlo Montaldo presenta "Ricettario familiare sulle colline di Langa" (Nerosubianco edizioni), un libro che intreccia memoria, tradizione e sapori. Attraverso ricette tramandate di generazione in generazione, l’autore compone un racconto affettivo e autentico che rievoca l’infanzia, la vita contadina e l’amore per le proprie radici. Un viaggio gastronomico e sentimentale tra le colline piemontesi, dove la cucina diventa linguaggio d’identità e custode di ricordi familiari. Ingresso libero.

Sabato 26 luglio alle 16 presso la Biblioteca civica è in programma un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri per ragazzi”. L'iniziativa, rivolta ai bambini dai 5 anni in su, prevede una lettura animata e un laboratorio creativo ispirato al magico mondo dei pirati e dei tesori nascosti. Un’avventura che porterà i piccoli esploratori a viaggiare con la fantasia tra mari sconfinati, mappe misteriose e isole lontane tutte da scoprire. Ingresso libero, previa iscrizione tramite Eventbrite o via email all’indirizzo: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Sempre sabato 26 luglio sarà aperta al pubblico nella sala esposizioni del Grand Palais Excelsior (in via Roma 9) la rassegna “Limone Piemonte in mostra tra passato e presente”, un viaggio emozionante attraverso manifesti, fotografie, video e contenuti realizzati con l’intelligenza artificiale per raccontare l’evoluzione della località turistica. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 luglio 2025. Ingresso libero.

Domenica 27 luglio si terrà il secondo concerto della rassegna “Terrasole Festival”. Sulla zattera al centro del lago Terrasole, a 1.750 metri di altitudine, il pubblico potrà assistere a “Bistrò Dalfìn”, il nuovo progetto di Sergio Berardo, leader dei Lou Dalfin. Ad accompagnarlo sul palco, tra gli altri, anche Roberto Avena alla fisarmonica. Un ritorno alle origini che celebra l’essenzialità della musica popolare: chitarra, armonica, fisarmonica e strumenti della tradizione occitana si intrecciano in un racconto musicale intimo, capace di evocare memorie, paesaggi e storie delle terre occitane. Ingresso libero.

Lo spettacolo, della durata di un’ora, avrà inizio alle 12 in punto ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400. Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).

Domenica 27 luglio è in programma un’escursione al Passo di Ciotto Mien (2.274 metri) con la guida Monica Dalmasso. Un itinerario di livello E (Escursionistico), che prevede 10,5 km di percorso e 980 metri di dislivello (tempo di salita: circa tre ore), adatto a chi è abituato a camminare in montagna. Non ci sono divieti per i cani, ma dovranno essere tenuti al guinzaglio.

Partenza alle 8.30 dal piazzale della Chiesa di Limonetto, dove inizia la strada sterrata, rientro previsto intorno alle 16-16.30. Il costo dell'escursione è di 15euro a persona (previste riduzioni per famiglie). I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento adeguato alla quota e al meteo: scarponcini comodi con una buona suola, giacca antipioggia, borraccia e zaino per pranzo al sacco. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) - mail: moni.dalmasso@libero.it

Nel pomeriggio di domenica 27 luglio, alle 16.30 in Biblioteca, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d’autore” con la scrittrice Raffaella Gozzini, che presenterà il suo libro "L’illusione della tenerezza", edito da Araba Fenice. Un romanzo intenso e attuale, che affronta con delicatezza e profondità il tema della violenza di genere, dando voce a storie di donne intrappolate in relazioni apparentemente amorevoli, ma segnate da dinamiche di controllo e sopraffazione. Ingresso libero.

Nella serata di domenica 27 luglio, alle 21.15 presso la Chiesa parrocchiale di San Pietro, è in programma “Zephyr”, un concerto di musica da camera di alto livello, eseguito da giovani musicisti selezionati attraverso audizioni in tutto il mondo. Lo spettacolo, che rappresenta il primo appuntamento limonese della rassegna “Accademie in valle”, è parte dello Zephyr International Chamber Music Festival, attivo da oltre 25 anni nella valorizzazione dei talenti delle più prestigiose accademie superiori, che partecipano a masterclass tenute da maestri di fama internazionale. Ingresso libero.

Info sulle manifestazioni: Ufficio Turistico tel. 0171.925281 – iat@limonepiemonte.it