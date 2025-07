Sant’Anna di Valdieri ospita lo spettacolo teatrale “Quanto manca?”

Venerdì 25 luglio, alle ore 21, la Casalpina di Sant’Anna di Valdieri, in collaborazione con la Proloco, ospita “Quanto manca?”, spettacolo teatrale di 50 minuti che racconta la montagna e la vita dal punto di vista delle adolescenti degli anni ‘20.

Tre giovani amiche si incamminano per raggiungere una cima in montagna e ammirare l’alba; è lo spunto da cui parte lo spettacolo scritto e interpretato da Anna Demichelis. Con lei sul palco Anna Carpaneto ed Eugenia Elifani, accompagnate dalla drammaturgia musicale di Flavio D’Andrea.

Estate della seconda superiore. All’alba tre amiche quindicenni si incamminano per raggiungere la cima. Il luogo è familiare: la Valle Stretta, panorama che ha fatto da sfondo a gran parte delle loro estati insieme. Per la prima volta ottengono il permesso di scalare una cima da sole, senza figure adulte e responsabili a indicare loro la strada.

La camminata, i panorami e i silenzi della montagna offrono anche l’occasione per conoscersi più a fondo e dare spazio a confessioni e timori: la prima volta, la scuola, il lavoro…

Quando si diventa grandi? E quante volte può accadere?

La fretta adolescenziale di bruciare le tappe è analoga alla furia di voler guadagnare la cima, senza però fare i conti con il fiatone e con la strada, i tronchi degli alberi che ostruiscono il sentiero e i torrenti da guadare. Le scorciatoie, le strategie per abbreviare il tempo, sfidando le proprie forze e la natura, possono risultare fatali, in montagna come nella vita.

La domanda più frequente, quando si cammina in montagna, è: “Quanto manca?”

Le tre ragazze hanno inventato un gioco: quando capita di chiederselo, si risponde sempre “venti minuti”. Anche se il tempo scorre, guardare l’orario aumenterebbe la fatica. Così, per sapere quanto manca, si fa affidamento solo sul paesaggio, non sul tempo che, per altro, non viene mai vissuto linearmente.

Per questo la domanda iniziale - “Quando si diventa grandi?” - è fuorviante.

È meglio chiedersi “Quante volte si diventa grandi?”



Per tutte le date: