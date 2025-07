Incontro in Regione Piemonte per Federbimbi, l’associazione di categoria nata nel gennaio 2024 nel Cuneese

Lo scorso lunedì 14 luglio si è svolto un incontro tra Federbimbi (associazione di categoria nata a Cuneo di cui fanno parte strutture per l’infanzia di tutto il Piemonte rappresentata dalla presidente Cinzia Marchisio e dalla sua vice Simona Sedda) e l’ufficio istruzione della vice presidente della Regione Piemonte Elena Chiorino al Grattacielo. All’incontro hanno preso parte anche le referenti di U nidi.

Tra i punti all’ordine del giorno gli atti attuativi della legge n.30 del 2023. Norma che inizialmente prevedeva un depotenziamento dei servizi da baby parking a “Spazi gioco”. Ad oggi secondo quanto riferito durante l’incontro i sopracitati atti attuativi sembrerebbero volgere in positivo per le strutture esistenti con apposita autorizzazione, l’intenzione è di poter consentire il prosieguo della propria attività con le modalità attuali. Dovrebbero entrare in vigore entro fine 2025.

Altro delicato tema affrontato quello del Bonus Nido. “Si sta lavorando per arrivare a farsi sentire anche a livello nazionale – ha spiegato la presidente Federbimbi Cinzia Marchisio – “per cercare il modo di far aver il bonus alle famiglie che frequentano le nostre strutture che in questo momento sono state messe in stand-by”.

Infine si è parlato dei contributi Miur e regionali in quanto l’associazione ha riscontrato una gestione differente da comune a comune. “Sia noi che U Nidi abbiamo chiesto che ci possano esser uniformità e criteri condivisi nei confronti delle strutture” ha spiegato Marchisio che ha aggiunto: “Ringraziamo la Regione Piemonte da sempre attenta e collaborativa rispetto alle nostre problematiche".