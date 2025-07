Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo: Vera e Martinelli convocati per gli “Alpe Adria Games”

In settimana sono state diramate dalla direzione tecnica della Fidal Piemonte le convocazioni in vista degli “Alpe Adria Games” in programma a Cesena il prossimo 26 e 27 luglio.

Ben due portacolori dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo faranno parte della delegazione piemontese: Lorenzo Vera e Vincenzo Martinelli saranno i titolari della prestigiosa maglia portando punteggio anche alla rappresentativa nella loro specialità. Vincenzo sarà impegnato nella prova dei 100 metri, mentre Lorenzo scenderà in pista sui 200 metri e con i compagni della staffetta 4x100.

Fabio Boselli, presidente dell’Atletica Mondovì: “Siamo molto felici per questa doppia convocazione che premia il grande impegno di questi ragazzi”.