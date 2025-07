Atletica Mondovì: agli Europei 23 di Bergen la seconda esperienza in nazionale di Rachele Torchio

Cala il sipario sugli Europei Under 23 di Bergen (Norvegia) che hanno fruttato nove medaglie all’Italia.

Alla sua seconda esperienza in nazionale, la prima lo scorso anno ai Campionati Mondiali Junior di Lima, Rachele Torchio è scesa in pista nella batteria dei 100 metri chiusi in 11”75 (sesta nella terza batteria vinta dall’inglese Nia Wedderburn-Goodison in 11”52 poi d’argento con un 11”38 a otto centesimi dalla ceca Karolina Manasova). Un tempo che non la soddisfa in quanto già capace di scendere a 11”49 quest’anno e di conquistare due medaglie ai Tricolori di Grosseto 15 giorni fa.

Rammarico invece per la staffetta veloce composta dalla stessa Rachele con Gaya Bertello, Chiara Goffi e Amanda Obijiaku, che sulla carta poteva ambire a giocarsi le medaglie. Perfetto il cambio Bertello – Torchio (con belle frazioni delle due piemontesi), buono quello Torchio - Goffi, ma un pasticcio sull’ultimo (netto anticipo della Obijiaku) ha azzerato le chance di qualifica, relegando l’Italia fuori dalle migliori otto in 44”67.

“Lavoreremo per cercare di essere competitivi nell’ultimo appuntamento di stagione: i campionati italiani assoluti – dichiara Luca Ruffinengo tecnico astigiano che la segue -. La volontà di provarci c’è sempre.”