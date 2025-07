Baseball Serie B: il JFK Mondovì di corsa verso il primato

Prosegue senza sosta la marcia trionfale del JFK Mondovì nel girone A del Campionato di serie B di Baseball. Anche nel doppio turno casalingo di questa domenica contro il Piacenza sono giunte due convincenti vittorie. Successi che, vista la contemporanea sconfitta del Cabs Seveso, consolidano il primato solitario dei "Galletti" monregalesi. A un turno dal termine della regular season, infatti, i ragazzi di coach Leo Marconi hanno un vantaggio di due vittorie rispetto alla formazione lombarda, ma con una gara in più.

Gara che il Seveso recupererà contro il Rho proprio questo mercoledì 23 luglio. Se il Cabs dovesse perdere il recupero, per il Mondovì ci sarebbe la certezza di chiudere la stagione al primo posto, visto che il Seveso potrebbe al massimo eguagliare la classifica del JFK. In caso di vittoria dei sevesini nel recupero, invece, sarebbe l'ultimo turno di domenica prossima a decretare il primo posto assoluto nel girone. Un primato che per i monregalesi avrebbe il sapore della "beffa", visto che per via del regolamento il Mondovì non potrebbe prendere parte ai Play-off per la promozione in serie A.

Le nuove norme federali, infatti, prevedono che per partecipare ai Play-off le società schierino, oltre alla prima squadra, anche una formazione under-18 nei campionati giovanili. Norma che ovviamente punta a investire sul futuro di questa disciplina, ma che finisce per togliere "poesia" ai sogni e alle legittime ambizioni delle prime squadre. Per quest'anno va così e alzare la voce non servirebbe a nulla. In barba ai regolamenti, tuttavia, i ragazzi di Leo Marconi, giornata dopo giornata stanno superando gli avversari con orgoglio, passione e tanta, tanta tecnica. E tutto questo i regolamenti non lo possono togliere. Di seguito il comunicato della società biancoblù:

Il JFK Mondovì batte Piacenza e consolida il primato nel proprio girone. “Un risultato davvero inatteso alla vigilia – commentano dalla dirigenza monregalese -: dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, al coach e a tutto lo staff. Abbiamo dimostrato il nostro valore portando in alto il nome di Mondovì. Ora onoriamo la conclusione del campionato e poi decideremo sul futuro”. La partita con il Piacenza è nuovamente un piccolo capolavoro in biancoblù: in gara uno fin dal primo inning le mazze dei monregalesi si sono dimostrate più agguerrite, portando il punteggio ai primi inning sul 3 a 0.

Inversione di rotta al terzo inning, nel quale gli avversari hanno ribaltato il punteggio con una serie di valide, portando il punteggio sul 4 a 3 a loro favore. Una bella valida di Lorenzo Rosso ha consentito di portare nuovamente avanti il JFK Mondovì al quinto inning, con il punteggio di 5 a 4; fase della partita che ha spianato la strada per arrivare al successo al nono inning, con il punteggio finale di 8 a 4. Da segnalare l ottima prestazione in attacco di Agustin Kramer in qualità di battitore designato, di Lorenzo Rosso, di Federico Lingua e di Matteo e Marco Ghiglia. Sul monte di lancio fino al quinto inning è salito Gregorio Cebotari, poi rilevato da Luca Franceschini che ha chiuso al non inning senza consentire agli avversari di fare dei punti.

Musica un po’ diversa in gara due, dove i monregalesi partono un po’ al rallentatore. Il risultato si mantiene sullo 0 a 0 fino al terzo inning , quando monregalesi hanno tirato fuori le unghie ed hanno iniziato a battere, portando subito il risultato a loro favore sull’1 a 0, per poi arrivare al nono inning in scioltezza con il punteggio finale di 5 a 0. Da segnalare in fase offensiva le belle prestazioni di Federico Lingua, Gabriele Panero, Matteo e Marco Ghiglia. Sul monte di lancio Pedro Padilla Gamboa firma il proprio capolavoro, tenendo gli avversari a zero punti fino al nono inning. Ora per il JFK Mondovì ci sarà la ‘passerella’ finale, sul campo ‘Marco Pistocchi’ di Rho, il prossimo 26 luglio.