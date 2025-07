“Donne e Motori - Un affare non solo maschile”: a Farigliano la mostra ideata da Adriana Balzarini

Mercoledì 16 luglio, nella bellissima cornice dello Sporting Club di via San Cassiano 75/15, a Farigliano, si è tenuta l’inaugurazione della terza tappa della mostra “Donne e Motori - un affare non solo maschile“, ideata dalla socia del Panathlon International prof. Adriana Balzarini.

In questa splendida realtà si è perfettamente inserita la mostra presentata dal Panathlon Club Cuneo in collaborazione con Il Panathlon Club Mondovì, l’associazione “Donne per la Granda” e con il patrocinio del Comune di Farigliano.

L’inaugurazione ha preceduto di qualche giorno il “Raduno Volkswagen Raffreddate ad Aria” - “Reckless Air Cooled”, in programma dal 18 al 20 luglio in una area vicina allo Sporting Club Farigliano.

La mostra si articola su 21 pannelli, ricchi di fotografie e descrizioni, che presentano storie di donne creative, donne intraprendenti, donne finanziatrici, donne al servizio degli altri con la loro automobile, donne pilota, donne manager.

La mostra resterà visitabile, con ingresso libero, presso lo Sporting Club Farigliano fino a mercoledì 30 luglio.

All’inaugurazione erano presenti: per lo Sporting Club Farigliano il presidente del Panathlon Club Mondovì Ezio Tino; per il Comune di Farigliano il sindaco Ivano Airaldi con gli assessori Andrea Bertone e Denise Pecchenino; per il Panathlon Club Cuneo il vicepresidente Bruno Bossi con la consigliera Giuliana Viale e per le Donne per la Granda, la consigliera Maria Teresa Ballauri.