Mondiali di nuoto: riflettori puntati sulla saviglianese Sara Curtis

Si avvicina l’inizio dei Campionati Mondiali di Nuoto 2025, in programma dal 27 luglio al 3 agosto presso la Championships Arena di Singapore. La Nazionale italiana sarà guidata dagli ori olimpici di Parigi 2024 Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, ma anche da Simona Quadarella e Benedetta Pilato. Inoltre occhi puntati sulla “nostra” Sara Curtis, alla prima kermesse iridata (dopo l’esperienza ai Mondiali di vasca corta).

La saviglianese rappresenta di fatto l’emblema del percorso di rinnovamento del gruppo in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Sarà certamente al via nelle batterie dei 50 sl (sabato 2 agosto) e 100 sl (giovedì 31 luglio), distanze nelle quali può vantare il record italiano (24”43 nei 50 e 53”01 nei 100). Inoltre potrebbe partecipare ad alcune staffette come la 4x100 stile libero donne, la 4x100 stile libero mista e la 4x100 mista donne. I suoi obiettivi potrebbero essere le finali in entrambe le specialità individuali, oltre che l’abbassamento dei primati nazionali, già più volte ritoccati in questo glorioso 2025.

Il direttore tecnico Cesare Butini: “Siamo alla vigilia di un Mondiale che, come ho già affermato più volte, non si presenta facile. Sarà una competizione difficile e i paragoni col passato sarebbero fuorvianti. Confido nei giovani, su tutti Sara Curtis che dovrà dimostrare di avere le giuste ambizioni. Sono molto fiducioso per la 4x100 femminile che ha dimostrato molta solidità e continuità nelle prestazioni e può avvalersi di una Curtis ormai da rango internazionale. Insomma dobbiamo interpretare questo campionato mondiale come la prima tappa verso Los Angeles 2028.” (fonte federnuoto)

L’Italnuoto sarà al via con 33 atleti (16 femmine e 17 maschi); a rappresentare la provincia di Cuneo, oltre a Sara Curtis, ci sarà anche la giovane braidese classe 2003 Anita Gastaldi.