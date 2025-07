Mondovì Sub: medaglia d'oro e world record per Paolo Frigo ai campionati italiani di Apnea Outdoor

Medaglia d’oro e primato mondiale in acque dolci con una discesa a -81 metri in Free Immersion per Paolo Frigo, atleta vicentino che allena e si allena in Mondovì Sub.

Il risultato è stato ottenuto nell’ambito dei campionati italiani di Apnea Outdoor, che si sono svolti sabato e domenica scorsi a Riva del Garda.

La Free Immersion è una specialità dell’apnea outdoor che prevede la discesa e la risalita del subacqueo lungo un cavo guida tirandosi con le braccia, senza l’ausilio di pinne o altre attrezzature che favoriscano la propulsione.

Nella stessa manifestazione Paolo ha inoltre conquistato la medaglia d’argento nella specialità assetto costante con bipinne, raggiungendo anche qui la profondità di -81 metri. In questa specialità il subacqueo scende e risale con l’aiuto delle pinne mantenendo lo stesso peso di zavorra durante l’intera immesione.

A Paolo vanno i complimenti di tutti i “compagni di viaggio” della Mondovì Sub

Paolo Frigo all’ufficio stampa della FIPSAS: “E’ un tuffo che ho preparato bene in questi mesi. Ci sono stati degli imprevisti, ma, una volta arrivato in prossimità del piattello, mi sono detto che avrei dovuto farcela. Quindi, mi sono messo alle spalle tutta una serie di pensieri e mi sono focalizzato soltanto sulla risalita, sul ritmo e sul preparare l’uscita. Porto a casa moltissime emozioni e tantissima esperienza, ma soprattutto l’onore di aver potuto gareggiare con atleti e amici veramente forti. E questo mi spingerà a fare ancora meglio”.