Officine Mattio è Partner Ufficiale della Granfondo Alpi del Mare 2025

La passione per il ciclismo, l’eccellenza tutta italiana e il legame con il territorio si incontrano: siamo orgogliosi di annunciare che Officine Mattio è ufficialmente partner tecnico della Granfondo Alpi del Mare, che si terrà a Mondovì (CN) il 21 settembre 2025.

Il prestigioso brand cuneese alfiere del vero Made in Italy, noto per la qualità e l’innovazione delle sue biciclette, porterà il suo contributo unico a uno degli eventi ciclistici più attesi della stagione. Una sinergia naturale, che unisce la nostra manifestazione a un marchio che incarna i valori di prestazione, design e cura del dettaglio.

Un connubio di eccellenza tra sport e stile

Officine Mattio nasce da una visione chiara: offrire biciclette straordinarie, frutto della migliore tradizione ciclistica italiana e delle tecnologie più avanzate. Il marchio è diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati che cercano non solo prestazioni elevate, ma anche uno stile inconfondibile e un’esperienza di guida senza paragoni.

Questa collaborazione rappresenta un grande valore aggiunto per la Granfondo Alpi del Mare: i partecipanti potranno vivere da vicino l’esperienza di pedalare con biciclette d’eccellenza, scoprendo il tocco unico di Officine Mattio nelle strade e nei panorami mozzafiato delle Alpi del Mare.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del ciclismo

La Granfondo Alpi del Mare si presenta come un appuntamento attesissimo dagli amanti del ciclismo, con un percorso che attraversa scenari spettacolari, mettendo alla prova gambe e cuore. Grazie alla partnership con Officine Mattio, questa edizione sarà ancora più ricca di emozioni, innovazione e passione per le due ruote.

Un intero festival dedicato allo sport, al territorio e alle emozioni

La Granfondo Alpi del Mare 2025 non sarà solo una gara ciclistica, ma un vero e proprio festival dello sport e del territorio. Accanto alla competizione principale, il programma prevede una Cicloturistica non competitiva aperta a tutti, anche alle e-bike, una Music Run, attività di fit walking, una gincana per bambini, concerti, street food e un’area expo village ricca di iniziative.

Un weekend pensato per appassionati, famiglie e turisti, dove la passione per le due ruote incontra musica, gusto, divertimento e scoperta del territorio. In questo contesto vivace e coinvolgente, la presenza di Officine Mattio come partner ufficiale rappresenta un ulteriore sigillo di qualità ed eccellenza Made in Italy.

L’appuntamento è a Mondovì dal 19 al 21 settembre 2025 per vivere insieme un’esperienza di ciclismo indimenticabile!

LE DICHIARAZIONI

Paolo Bruno, di EPT (Eventi - Persone - Territorio) ssd arl, la società organizzatrice: "Avere Officine Mattio come partner ufficiale è per noi motivo di grande soddisfazione. La Granfondo Alpi del Mare non è solo una gara, ma un’esperienza che celebra la bellezza del ciclismo e del nostro territorio. Officine Mattio rappresenta al meglio questi valori, unendo tradizione e innovazione per creare biciclette premium. Siamo certi che questa collaborazione renderà ancora più speciale l’evento, offrendo a tutti i partecipanti un punto di riferimento per chi cerca il meglio in termini di prestazioni e stile."

Giovanni Monge Roffarello, Fondatore e CEO di Officine Mattio: "Partecipare alla Granfondo Alpi del Mare come partner tecnico è per noi un’opportunità straordinaria. Condividiamo con questo evento valori profondi: l’amore per il ciclismo, la ricerca dell’eccellenza e il desiderio di offrire un’esperienza unica agli appassionati. Siamo entusiasti di mettere le nostre biciclette al servizio di chi pedala con cuore e determinazione, su un percorso che promette emozioni autentiche."

Per maggiori informazioni: granfondoalpidelmare.com