Tennis: Ivano Bogetti della VTT Lagnasco conquista il titolo piemontese Over 60

Un titolo è sempre qualcosa di speciale, per chi lo vince e quasi sempre in ragione del percorso compiuto per riuscirci. E’ il caso, nello specifico, di Ivano Bogetti che si è aggiudicato quello Over 60 piemontese battendo uno dopo l’altro quattro racchette del Circolo della Stampa Sporting di Torino.

Ivano, nato a Torino ma da sempre sanfredese, non è un tennista classico. Ciò vale per il suo tipo di gioco, serve & volley esasperato ed esasperante per gli avversari, e anche per il fatto di essere arrivato tardi al tennis, circa 30 anni fa e dopo aver chiuso con il calcio: “Posso definirmi quasi un completo autodidatta poiché gli approcci con il mondo della racchetta sono stati questi, le classiche quattro palle d’estate con gli amici”.

Dotato di un fisico importante, dall’alto del suo metro e novanta centimetri e degli 85 chilogrammi, ha una notevole copertura della rete: “Mi piace adottare lo schema d’attacco per antonomasia – prosegue – perché mi diverto e non mi annoio. E’ chiaro che non sempre funziona e nelle giornate di meno ispirazione gli avversari possono anche risultare efficaci con i loro passanti. Ciò non toglie che invece nelle giornate d’ispirazione in molti si possano trovare in difficoltà dalla parte opposta della rete. Cerco di essere subito aggressivo anche in risposta”.

Il percorso compiuto ai regionali Over 60 non è stato semplice ma forse anche per questo ancora più soddisfacente: “Sono molto contento della vittoria finale – sottolinea – per la caratura degli avversari battuti e la loro storia tennistica”.

Bogetti, classificato 3.3 e portacolori della VTT di Lagnasco, ha eliminato nell’ordine il 3.4 Mario Sorrentino, per 10-5 al super tie-break, quindi il 3.2 e seconda testa di serie Danilo Botta, con un più netto 6-3 6-0, poi Filippo Raiteri in semifinale con un sudatissimo 13-11 al match tie-break.

In finale è giunta l’affermazione contro il pari categoria Giuseppe Del Sorbo, per 6-4 7-6: “Primo titolo individuale Over 60 – ricorda – e lo stimolo a fare sempre meglio. Sconfiggere giocatori che hanno scritto pagine del tennis regionale è una grande soddisfazione. Avevo vinto alcune stagioni fa l’Over 55 a squadre con i colori del TC Bra. Oggi mi alleno due voltela settimana a tennis e faccio preparazione atletica. Tutto questo al Tennistadium di Lagnasco, centro nel quale ho trovato persone splendide sia sotto il profilo umano che professionale. Mi sento veramente in famiglia e apprezzo il lavoro intenso che fanno Duccio Castellano, Enrico Gramaglia e Daniil Testa, tecnico con il quale mi alleno un’ora alla settimana. Lavoro a Scarnafigi e la VTT di Lagnasco è facilmente raggiungibile”.

Ivano Bogetti, massima classifica di 3.1, ha nello sport e da sempre una vera e propria valvola di sfogo: “Per me è essenziale praticarlo e prepararmi adeguatamente. Ho molta cura della mia persona e oltre al tennis amo andare in bicicletta nelle campagne del Roero”.

Alle porte c’è un matrimonio, quindi altri tornei di tennis: “A settembre ripartirò con alcune tappe del Subalpino, circuito Over nel quale sono arrivato in più occasioni al master”.

Intanto con i colori della VTT Bogetti ha ottenuto una decina di giorni fa la promozione in D2. Della formazione, oltre a lui, Davide Ronco, Davide Tribaudino, Enrico Calosso, Luigi Richard Giulini, Luca Giolitti, Luca Becchio, Mattia Abbà, Samuele Orsi e Edoardo Perotti.