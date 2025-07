Volley - Doppio colpo per la giovane Matilde Borello: entra nella famiglia dell'Imoco Conegliano e viene convocata nella Nazionale under-17

Continua a bruciare le tappe in modo impressionante la giovane schiacciatrice monregalese Matilde Borello. L'ex pumina, infatti, a soli 15 anni è stata convocata dalla Nazionale italiana under-17 e domani partirà alla volta del Portogallo per partecipare a un importante torneo internazionale, il Wevza U17 Women Tournament. Le prestazioni dell'ex pumina agli Europei under-16 di Albania e Kosovo, dove Matilde ha conquistato la medaglia di bronzo, non sono passati inosservati, tanto da meritare la convocazione nell'under-17.

Ma le sorprese non finiscono qui. La talentuosa schiacciatrice da pochi giorni si è legata all'Imoco Nex Gen, il settore giovanile del Conegliano campione del mondo. E' stata proprio la sua nuova società a comunicare la convocazione di Matilde con le Azzurrine. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Mondovì, Matilde nella passata stagione ha indossato la maglia dell'In Volley Chieri. Ora dunque il grande salto nella famiglia dell'Imoco per un futuro tutto da prendere a morsi.