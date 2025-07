Grande successo per il primo torneo di beach volley organizzato dal Gruppo Giovani Soci di BeneBanca

Una giornata intera di sport e divertimento ha animato il campo del Vispo di Fossano in occasione del primo evento sportivo organizzato dal Gruppo Giovani Soci di BeneBanca. In campo e a bordo campo oltre 80 persone, tra giocatori e sostenitori, hanno reso il torneo un vero successo.

Le 16 squadre partecipanti si sono sfidate per tutto il pomeriggio in un torneo avvincente, caratterizzato da un livello di gioco sorprendentemente alto. Le partite si sono svolte con entusiasmo e partecipazione, alternando momenti di agonismo e leggerezza. A conclusione del torneo, i partecipanti si sono ritrovati per un apericena conviviale, occasione perfetta per rilassarsi dopo le partite e celebrare insieme la riuscita della giornata.

La cerimonia di premiazione è stata condotta dal Vicepresidente di BeneBanca, Marco Taricco, e dalla Presidente del Gruppo Giovani, Matilde Benedetta Botto, che hanno ringraziato tutti i presenti e consegnato i premi alle squadre finaliste. Terzo gradino del podio per Miriana Manig, Edoardo Pellissero e Nicola Perna.

Medaglia d’argento per Sara Perugia, Manuel Canepa e Filippo Roggia e vittoria indiscussa per Giulia Angelina, Chiara Ghibaudo, Andrea Perna e ...

"Un grande ringraziamento va tutti i partecipanti e al gruppo Giovani Soci, organizzatori di questo torneo. È bello vedere come la nostra comunità si unisca anche attraverso eventi come questo, che rappresentano un'opportunità per conoscersi e rafforzare il nostro spirito di collaborazione.” commenta il Vicepresidente Taricco.

«Siamo felicissimi della risposta entusiasta che questo primo evento sportivo ha ricevuto – ha aggiunto Matilde Benedetta Botto –. È molto importante creare momenti di incontro capaci di coinvolgere i più giovani e rafforzare il senso di comunità che BeneBanca promuove da sempre. Abbiamo tanti eventi in programma per i prossimi mesi questo è stato un fausto inizio! »

Il Gruppo Giovani Soci di BeneBanca prosegue nel suo impegno nel coinvolgere i giovani attraverso iniziative dinamiche e partecipate, offrendo occasioni di incontro e divertimento che rafforzano il senso di comunità e promuovono i valori del credito cooperativo. Visto il successo di questa prima edizione, il torneo di beach volley del Gruppo Giovani Soci promette di diventare un appuntamento fisso dell’estate fossanese.